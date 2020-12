Los Pumas son por estas horas objeto de repudio después de que hayan salido a la luz varios tuits racistas, machistas, xenófobos, antisemitas, clasistas y discriminatorios que se atribuyen a su capitán, Pablo Matera, y a otros miembros del equipo.

Se trata de supuestos “chistes” realizados hace años por esos jugadores contra las personas negras, las personas de nacionalidad boliviana y paraguaya, la mujer, las empleadas domésticas, los peronistas y, en el caso de uno de ellos, contra los judíos.

Luego de la viralización de los tuits, los deportistas publicaron pedidos de disculpas en sus redes sociales.

“Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quien me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y a mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”, escribió Matera en su cuenta de Instagram.

Esta controversia llegó en un ambiente de malestar con Los Pumas, ya que muchos consideraron como insuficiente homenaje al fallecido Diego Maradona debido a que en su partido del sábado pasado contra Nueva Zelanda apenas llevaron una cinta negra sin realizar más actos especiales, todo ello mientras los All Blacks le dedicaban la tradicional “haka” al ‘Pelusa’.

En la mañana de este lunes, Los Pumas ofrecieron una disculpa pública a través de un vídeo en el que el propio Matera tomó la palabra para asegurar que sabían que su forma de homenajear a Maradona había causado “decepción”, y que para ellos ‘el Diez’ era una persona “sumamente importante”, mientras indicaron que le harán llegar a la familia la camiseta que los All Blacks hicieron con el apellido Maradona.

Sin embargo, mientras Los Pumas publicaban esas disculpas, se viralizaron las capturas de unos mensajes que realizaron en el pasado Matera, quien borró su cuenta en Twitter, y también Guido Petti, quien también borró su cuenta, y Santiago Socino, que mantiene su cuenta activa pero en ella no aparecen los tuits que se le atribuyen.

Matera y varios integrantes de Los Pumas en medio de las críticas.

