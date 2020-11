Noelia Marzol confirmó en Instagram que está embarazada, y acompañó la noticia con una graciosa foto donde se la ve junto a Ramiro Arias, su pareja. En la imagen muestra cómo está su pancita.

Después de eso, amplió alguna información sobre su presente y la idea que tiene del momento que está viviendo. Las actriz confesó que ya tiene elegido el nombre, pero no quiso revelarlo porque todavía no se pusieron de acuerdo con Ramiro.

“Siento que es varón, pero si me dan a elegir preferiría una nena. Ya tenemos nombre. Siento que es un poco polémico, estoy tratando de coamnvencer a mi novio. Es el mismo para los dos sexos, le cambio la última letra y listo... Pero todavía no puedo decirlo porque no está aprobado por Rami”, sostuvo en una entrevista con “Esto no es Hollywood”.

Pero también se sinceró y contó que se siente un poco angustiada. El parto le da mucho miedo aunque, su pareja logra calmarla para que no piense de más y se preocupe anticipadamente.

“Estoy con miedos. Miedo a morirme en el parto o a que no salga. Cosas raras. Rami se pone la diez y me levanta el ánimo”, afirmó Noelia.