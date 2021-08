Una vez que se dio a conocer la muerte Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, las redes sociales se llenaron de sentidos mensajes para despedir al músico de 80 años.

Uno de ellos fue Paul McCartney que se mostró conmovido a través de un video en el que expresó: “Estoy muy triste por la muerte de Charlie Watts. Sabía que estaba enfermo pero no que era tan grave. Era un hombre adorable”.

“Mis condolencias a su familia y a los Stones para los que sé que su partida es un golpe duro porque Charlie era una roca. Un baterista fantástico, firme como una roca”, dijo muy emocionado.

Ringo Starr, fue otro ex Beatle que publicó una foto junto al baterista y la acompañó con el siguiente mensaje: “Dios bendice a Charlie Watts. Te vamos a extrañar hombre. Paz y amor a la familia Ringo”.

Ringo Starr junto a Charlie Watts Instagram

El músico británico Elton John también lo recordó con una imagen de los dos juntos y escribió: “Un día muy triste. Charlie Watts fue el baterista definitivo. El más elegante de los hombres y una compañía tan brillante. Mi más sentido pésame a Shirley, Seraphina y Charlotte. Y por supuesto, The Rolling Stones.

Elton John junto a Charlie Watts Instagram

Glen Matlock, uno de los miembros del grupo de punk Sex Pistols, dijo en sus redes que es “un día muy triste” y agregó: “Mantuviste el ritmo de la banda sonora de nuestra vidas”.

El guitarrista estadunidense Nile Rodgers también se mostró conmovido con la noticia. “Descanse en el poder #CharlieWatts. Eres un hermano suave. Gracias por toda la buena música”.

El canadiense Bryan Adams califió a Watts como “uno de los mejores bateristas de rock de todos los tiempos y un verdadero caballero”.

La estadounidense Sheryl Crow, que se presentó con los Rolling Stones e hizo dúos con Mick Jagger, no ocultó su dolor: “Un héroe se ha ido. Sin palabras. Un enorme agujero en el universo”.

La vocalista de The Runaways y de The Blackhearts, Joan Jett, consideró a Watts como “el baterista más elegante y digno del rock and roll” y agregó: “Jugó exactamente lo que se necesitaba, ni más, ni menos. Él es único en su clase”.

El anuncio de la muerte de Charlie Watts se dio a conocer este martes pasado el mediodía en nuestro país. “Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts”, afirmó su agente en un comunicado, y agregó que “falleció tranquilamente en un hospital de Londres hoy mismo, rodeado de su familia”.

Watts recibió una intervención coronaria a comienzos de agosto, por lo que se encontraba en recuperación. Por este problema de salud, la banda había suspendido una gira por Estados Unidos, que debía haberse realizado el año pasado.