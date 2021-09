A casi un mes de fallecimiento de Charlie Watts, el recordado baterista de los Rolling Stones, sus amigos y compañeros de la famosa banda decidieron rendirle un homenaje.

Se trató de una fiesta privada en el Gillette Stadium de Boston para 300 personas, donde Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards se presentaron junto a Steve Jordan, el nuevo baterista que los acompañara durante su gira.

Algunas imágenes comenzaron a ser virales en las redes sociales, especialmente el video que compartió Jagger en su cuenta de Twitter, donde reveló: “Debo decir que es una noche conmovedora para nosotros porque es nuestro primer tour en 59 años sin nuestro amado Charlie Watts”.

“Todos lo extrañamos tanto. Los fans, los amigos, en el escenario. Tenemos tantos recuerdos de Charlie y me imagino que ustedes también. Espero que ustedes lo recuerden. Nos gustaría dedicar este show a Charlie. Salud por Charlie”, expresó el artista.

El videoclip en homenaje a Charlie Watts

Los emotivos homenajes al baterista no terminan. Sus amigos y compañeros también tienen preparado un videoclip especial.

Se trata del tema “Living in the Heart of Love”, que estará incluido en la edición especial por los 40 años del disco “Tattoo You”, cuyo lanzamiento será el próximo 22 de octubre.