Circula en grupos de WhatsApp un falso mensaje que ofrece regalos de Mercado Libre. Es un caso de phishing o suplantación de identidad, una de las ciberestafas más utilizadas.

Desde la cuenta oficial de Ayuda de Mercado Libre advirtieron: “El sorteo que está circulando por WhatsApp por el aniversario de nuestra compañía es falso. Se trata de un caso de ‘phishing’ y nuestro equipo ya avanzó con la denuncia. Recordá que nunca pedimos datos por fuera de nuestra aplicación o sitio oficial”.

El falso mensaje de WhatsApp que ofrece regalos de Mercado Libre. Captura de pantalla

El mensaje promociona “unos 2000 productos gratis” por el 20 aniversario de la empresa e incluye un link que al abrirse se reenvía automáticamente al resto de los contactos. De esta manera, quedan expuestos los datos e información del usuario de cualquier celular.

La empresa de e-commerce aclaró: “No realizamos ese tipo de rifas y/o cadenas por WhatsApp. Te pedimos hacer caso omiso a esa información y sobre todo, no ingresar o brindar información sensible de tu cuenta”.

Dónde se pueden denunciar las ciberestafas