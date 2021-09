Durante un acto del Frente de Todos en Vicente López, Máximo Kirchner criticó los dichos de Mauricio Macri y también se refirió a las declaraciones de María Eugenia Vidal sobre la marihuana.

El expresidente había sido crítico con el oficialismo de cara a las elecciones que se avecinan: “Si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos ‘basta’, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes, diciendo: ‘bueno, o cambian o se van a ir ¿no?’, en el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado”.

En ese sentido, el diputado Máximo Kirchner le respondió: “Le pido al ex presidente que recupere el centro, que se tranquilice, que baje un cambio. Que tenga un poco de autocrítica porque gobernó muy mal y eso lo llevó a ser el primer presidente que se presenta a una reelección y no lograrla”.

El acto del Frente de Todos fue organizado por Sergio Palazzo, titular de La Bancaria. Captura

Sin embargo, señaló que “más allá del enojo que despiertan esas palabras, no puedo dejar de pensar que hay argentinas y argentinos que se sienten representados por él”.

“Quiso suprimir a los que piensan diferente y aquí estamos, parados, dignos, firmes y con la convicción de dar todas las peleas que haya que dar para poner de pie a nuestro pueblo”, señaló el jefe del bloque de diputados oficialistas.

Su crítica a los dichos de María Eugenia Vidal

Máximo Kirchner también aprovechó para responderle a María Eugenia Vidal, precandidata a diputada en la Ciudad, que había dicho que “una cosa era fumarse un porro en Palermo” y otra hacerlo “en una villa como la 1 11 14 o la Zavaleta, donde viven los narcos”.

“Nosotros no nos sentimos superiores moralmente a nadie, tampoco inferiores. Pero no creemos que se pueda tomar vino en un barrio sí y en otro no; que hay universidad para algunos y los demás no pueden ir”, agregó en una clara referencia dichos pronunciados por la exgobernadora bonaerense y actual precandidata de Juntos por el Cambio en CABA, María Eugenia Vidal.

María Eugenia Vidal habló sobre el consumo de marihuana. La Voz

“¿Piensa un minuto antes de hablar? Lo que necesitamos es tener un diálogo maduro, ser firmes, dignos y avanzar con la convicción de dar todas las peleas que sean necesarias”, criticó.

