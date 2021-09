Se trata del legislador provincial del peronismo, Miguel Arias, herido de un balazo el jueves de la semana pasada en Tapebicuá. Localidad de menos de 900 habitantes ubicada a 380 kilómetros de la capital provincial.

El diputado provincial del peronismo sale del Hospital Escuela. WhatsApp

El hecho por ahora no tiene detenidos, no se secuestró arma alguna en la zona donde se realizaba un acto político para cerrar la campaña del Frente Corrientes de Todos. La Justicia provincial sigue, a más de una semana del episodio, tomando declaración a los presentes en ese acto que se desarrolló en el atardecer del jueves 26 de agosto en el patio de un domicilio particular.

Anuncio del alta definitiva a Miguel Arias. Hospital Escuela de Corrientes

Polémica

El pasado martes la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, había señalado que al menos había dos sospechosos. Pero eso fue descartado por las autoridades judiciales de la provincia.