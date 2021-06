Mauricio Macri sigue inmerso en la política y tiene constante trato con los medios de comunicación para dar su visión sobre diferentes cuestiones del país. Ahora, por caso, dio una polémica definición acerca del coronavirus.

//Mirá también: Mauricio Macri con Juana Viale: “La democracia está en riesgo todos los días”

“No soy de los que he creído, realmente, que esta gripe, un poco más grave, es algo por lo que uno tiene que estar sin dormir por esta situación”, expresó en la provincia de Mendoza, lugar al que acudió para presentar su libro “Primer Tiempo” vía streaming.

La declaración hizo ruido en los comunicadores a los que él le fue contestando en una conferencia de prensa posterior al evento. Las mismas fueron difundidas por el diario El Sol.

En febrero de este año, Macri había dicho que no se iba a vacunar contra el Covid-19 hasta que el último argentino se aplicara una dosis. Sin embargo, viajó a Estados Unidos y se inoculó. “Cumplí, no usé una vacuna de las que entraron a la Argentina, y no la hubiese usado. Yo lo que dije es: ‘En vez de que está por llegar mi turno, que son los mayores de 60, voy a aprovechar y me vacuno acá así libero una vacuna’. Fui y pagué mi vacuna. Lo hice como una contribución”, argumentó.

¿Qué hubiera pasado si el ex presidente era el mandamás nacional durante la pandemia? “Hubiese comprado todas las vacunas que había disponibles porque, si un día de país cerrado cuesta miles de millones de pesos o más de cien millones de dólares, cómo no vas a comprar todas las vacunas”, aseguró Macri.

//Mirá también: Mauricio Macri criticó al Gobierno: “Otra vez Argentina guarda silencio frente a violaciones a los Derechos Humanos”

Y agregó: “Sin prejuicios ideológicos, con absoluta transparencia y garantizando el mismo nivel de vacunación de los chilenos”.

Críticas al Gobierno de Alberto Fernández

En medio de la campaña para las próximas elecciones, Macri se refirió a la pandemia, pero también a la manera de administrarla. “La pandemia es una desgracia, pero la cuarentena, los abusos de autoridad y el cercenamiento de las libertades solamente trajeron más problemas”, expresó.

Así, concluyó con un dardo contra Alberto Fernández: “Realmente el manejo de la pandemia ha sido una desgracia para los argentinos. Acá, por suerte, los mendocinos tienen un gobernador (por Rodolfo Suárez) que no ha seguido la línea que marcó el Presidente y se ha manejado con libertad para que los mendocinos pudiesen sobrevivir a esta desgracia”.