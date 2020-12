Mauricio Macri y sus principales colaboradores comenzaron a realizar gestiones para reforzar el vínculo con referentes de los autoconvocados que fueron protagonistas de los múltiples banderazos que tuvieron eco en todo el país para evitar la intervención de Vicentin, criticar la extensión de la cuarentena por el coronavirus y repudiar la avanzada sobre el Poder Judicial por parte del kirchnerismo.

El objetivo es escuchar a esos militantes “sin banderas” para buscar un encuentro y ofrecer una estructura para canalizar las demandas con vistas a las elecciones del año próximo.

La cúpula de Juntos por el Cambio se reunió para alertar que “el ataque a la Corte es un golpe a nuestra Constitución” Captura

Según una investigación de diario “Clarín”, el ex presidente Macri se involucró personalmente en esta misión y mantuvo conversaciones con zoom con algunos de los que coordinaron esas movilizaciones.

Los que encontraron causas comunes en aquellos banderazos se mantienen en contacto, por ejemplo, en un grupo de Facebook llamado “Acción Conjunta Republicana”, que comenzó a crecer durante la pandemia y donde hay referentes de todo el país.

Macri ahora busca reforzar los vínculos buscando nuevas figuras que interpreten y expresen las proclamas actuales y que aporten en la ampliación del partido.

La plataforma Zoom, que se convirtió en uno de los canales más utilizados para las conferencias durante la pandemia del coronavirus y Macri decidió encargarse personalmente de esos contactos para conocer el ánimo de estos actores sociales que defendieron las consignas de su gobierno.

La agenda de esas charlas está en manos de dirigentes como Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi y Cristian Ritondo. Ellos son los encargados del primer acercamiento para habilitar luego la charla mano a mano con Macri.

Patricia Bullrich (Foto: Clarín)

“Empezaron a notar que no tienen el control de lo que estamos haciendo. Nadie tiene el control. Nosotros no somos el caballo de batalla de nadie, vamos a apoyar al que consideremos y con Mauricio tenemos la mejor, mientras reconozca los errores que cometió”, explicó uno de los autoconvocados que conversó con el ex presidente.

Agregó que en ese Zoom tuvo la oportunidad de expresarle a Macri su enojo porque “desde 2017 dejaron de escucharnos, se dejaron de hacer timbreos y se dejó a la clase media”.

“Macri se manejó con su grupo de referencia y por eso hoy están los que están en el gobierno”, completó.

Patricia Bullrich, aclara que todos los contactos se realizan con la condición de “no invadir”. La ex ministra de Seguridad explicó que la intención es que “las cosas se den naturalmente”.

“Son como momentos y olas en los que hay gente que comienza a meterse con movimientos cívicos. Lo natural es que esos movimientos vayan tomando contacto con nosotros porque de alguna manera hay una unidad de criterios y de valores”, explicó Bullrich.

Entre los nombres que destacó figuran Alfredo De Angeli, el ruralista que encabezó los cortes de ruta contra la resolución 125 que intentó establecer el entonces gobierno de Cristina Kirchner en 2008, el humorista Miguel del Sel que disputó la gobernación de Santa Fe, Carolina Píparo o la diputada nacional María Luján Rey, quienes decidieron involucrarse en la política para evitar que se repitan las tragedias que vivieron en carne propia.

“Hay una agenda de temas en las que coincidimos, en general. Esa es la base. Nosotros creemos que hoy hay una fuerza social que se movilizó, que ha tenido protagonismo y hay una interrelación muy fuerte entre Juntos por el Cambio y el PRO con esta fuerza”, resaltó Bullrich.

La titular del PRO considera que los banderazos representan una “novedad política muy importante” porque representan a “un movimiento social republicano y popular”.

“Es un movimiento sano, pacífico, que en ningún momento tuvo una característica agresiva”, agregó Bullrich contra las críticas de algunos dirigentes del kirchnerismo y funcionarios del gobierno nacional.