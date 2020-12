Mariana Nannis tuvo en las últimas horas una serie de posteos discriminatorios en contra de la actual pareja de su ex, Sofía Bonelli, quien tiene una relación con Claudio Paul Caniggia.

La siempre polémica mediática aprovechó la función Stories para lanzar varios dardos contra la pareja del padre de sus hijos. “Te operaste toda y sos un escracho, el que te operó seguro que estaba borracho, ya todos saben que naciste muchacho, si en el conurbano te apodaron La Cacho”, escribió junto a una foto de Sofía.

No es la primera vez que Nannis insiste con este tema. “A mí me dijeron que en 2013 se operó en Chile. Cambio de sexo. Se la cortó... eso se sabe en el ambiente’”, había dicho en un mensaje que le mandó a Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (El Trece).

Además, en otra de sus historias, les hizo a sus seguidores una pregunta, otra vez con una foto de Bonelli: “¿Tiene manija?”. Y dio como opciones: 1) Sí, viene con sorpresa y 2) Huevo Kinder.

En otra, también acompañado de una foto de ella, agregó la letra de una canción que dice: “Lo que te voy a decir te va a alterar, y no creo que lo puedas superar. Todas tus cirugías no se pueden enumerar, pero lamento que la nuez no te la puedas operar”.

Cansada de los constantes ataques en su contra, la actual pareja del “Pájaro” llevó a Nannis a la Justicia por lo que tendría un bozal legal y una denuncia por hostigamiento y por promover la falsa información.

“Mentira, todo mentira. Está loca y tira cualquiera, dice boludeces... No me interesa Mariana Nannis ni me afecta lo que pueda llegar a decir. No entiendo la trascendencia que me da. Si me operé las lolas o no, si me operé la nariz o no. Soy como cualquier mina pero la tiene contra mí todo el tiempo. Está atrás de lo que hago”, había dicho Sofía tiempo atrás en diálogo con diario Clarín.