María Eugenia Vidal fue entrevistada por un canal de televisión, días después del anuncio de nuevas medidas para paliar la pandemia. La ex gobernadora aprovechó la ocasión para criticar con firmeza a la actual gestión que es encabezada por Alberto Fernández. También lanzó contra Axel Kicillof.

//Mirá también: Ciudad de Buenos Aires: entre la aceptación de las nuevas medidas y el pedido de más vacunas

“Hicieron campaña diciendo que el hambre era escandalosa en la Argentina y hoy los niveles de hambre son mucho mayores que en diciembre de 2019″, lanzó la mujer en comunicación con La Nación +.

“Dijeron que el asado iba a volver, que íbamos a volver a tener trabajo -mucho más del que se había conseguido-, que no iba a haber más hambre, que no iba a haber más división y que los jubilados iban a cobrar mejor. Todo eso todavía no se cumplió y en muchos casos empeoró”, detalló.

María Eugenia Vidal lanzó duras críticas contra el kirchnerismo. Instagram | Instagram

En ese sentido, hizo un pedido explícito para quienes toman medidas en nuestro país. Les solicita “una economía, un plan y un rumbo consistente al que mantuvieron en campaña”.

En otro sentido, le respondió al actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien en su última conferencia de prensa dijo que observó el “primer gesto de autocrítica del macrismo”, luego de que acataran el estricto confinamiento de nueves días para enfrentar a la segunda ola de coronavirus.

“Me gustaría ver que el oficialismo tenga autocrítica sincera y honesta sobre el manejo de esta pandemia y sobre las cosas que se hicieron mal, porque lo haría mucho más creíble para que los argentinos lo acompañáramos en lo que viene”, lanzó Vidal.

“El espacio que yo integro hizo una autocrítica, y es buena la autocrítica. ¿El Frente de todos hizo su autocrítica después de perder en el 2015? Cuando nos dijeron que iban a volver mejores, ¿eso pasó? Cuando nos dijeron que iban a terminar con las divisiones y con el hambre. ¿Se cumplió? ¿Hubo aprendizaje?”, sumó la referente de Juntos por el Cambio.

En este sentido, comentó que nota que “hoy hay más autoritarismo”. De esta manera, observa que hay una carencia en el Gobierno de “reflexión sobre eso, sino interna y descalificaciones entre ellos”.

Más vacunas

Mientras el plan de vacunación está en marcha en todo el país y las autoridades nacionales negocian para conseguir más inmunizantes, Vidal sostuvo que este escenario de tantos casos de Covid-19 no hubiera sido posible si más personas estuvieran inmunizadas.

La campaña de vacunación está en marcha. Nueva jornada de vacunación en Chillar

//Mirá también: Argentina avanzó las negociaciones con Cuba para adquirir más vacunas

Así, sobre la actual gestión, opinó: “Es un Gobierno que no logra dar respuesta a lo que los argentinos más necesitan: las vacunas”. Y agregó: “Si hoy estamos encerrados, es porque no hubo vacunas antes del invierno. Esta es la realidad. Hoy gobernar es conseguir la vacuna y que llegue y que se aplique”.

Su candidatura

Al ser consultada sobre si se va a presentar en las próximas elecciones legislativas o en las presidenciales de 2023, la ex gobernadora prefirió aguardar para dar su respuesta.

“Hoy lo último que le interesa a un argentino que tuvo que encerrarse ayer en su casa, que está angustiado, que tiene miedo de enfermarse, que espera que le llegue la dosis a su padre o a su abuelo, es qué voy a hacer yo, si me voy a presentar, o quién quiere ser gobernador o quien quiere ser presidente en 2023”, dijo.

Una reunión entre Maximiliano Ferraro, María Eugenia Vidal, Maricel Etchecoin, Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta. (Archivo)

“Estas cosas son las que hacen que la política se sienta a veces tan lejana a la gente, y yo no quiero ser parte de eso. No creo que este sea el momento. Hace poco se atrasó la elección, hay tiempo hasta el 24 de julio para definir candidatos”, cerró.