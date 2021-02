El inevitable escándalo por el vacunatorio vip en el Ministerio de Salud continúa. Mientras tanto, se difundió una lista falsa con nombres de famosos que supuestamente se habían vacunado contra el Covid-19. Marcelo Tinelli, Alejandro Fantino, Pablo Echarri, Diego y Yanina Latorre, Ángel de Brito y Verónica Lozano son algunos de los que figuran.

Rápidamente, cada uno de los integrantes del listado, invadido por la indignación, lo desmintió a través de sus cuentas en las redes sociales.

El conductor de ShowMatch aseguró no haberse vacunado a través de Instagram. Redes

Marcelo Tinelli (60), explicó: “Anda circulando una lista de vacunados que es MENTIRA. JAMÁS ME VACUNÉ CONTRA EL CORONAVIRUS NI YO NI NADIE DE MI FAMILIA. Besos a todos”.

Alejandro Fantino (49) también hizo su descargo: “Como me escribieron algunos de ustedes por privado, y para derribar fake news sobre esta vergüenza nacional de los vacunados vip les dejo lo siguiente”, inició.

“No me vacuné. No pienso vacunarme hasta que me toque como a cualquier compatriota de mi edad y grupo. Sáquenme de las cloacas de listas en las que antes de pedir estar anotado para vacunarme por izquierda prefiero contagiarme 133 veces de nuevo y pelearla con mis anticuerpos. A veces sirven apellidos de famosos para decorar fake news”, sostuvo el periodista y subrayó: “Tuve COVID en agosto y si me volviese a contagiar son las reglas para alguien de 49 años que debe esperar su turno como cualquier argentino, porque no soy de riesgo. Fake news berretas y lamentables. Yo aclaro porque tengo el ‘brazo’ y la conciencia limpia”.

Alejandro Fantino aseguró que se trata de "fake news berretas y lamentables".

Por su parte, el actor Pablo Echarri (51) también hizo oír su voz en su cuenta de Twitter: “Buenas tardes. Desde ayer a la noche vengo recibiendo mensajes sobre mi incorporación a alguna lista de vacunación preferencial. Jamás solicité una vacuna, ni para mí ni para ningún integrante de mi familia. Jamás recibí ninguna invitación para aplicarla”.

Fantino explicó que ya tuvo Covid-19 y aseguró que no se vacunó.

Yanina Latorre (51), en cambio, fue más breve: “Hay que estar enfermos para inventar esto. Posta. Amo ser tan importante”.

Verónica Lozano (50), enfurecida, apuntó contra la lista que circula y sostuvo: “Esto es absolutamente falso. No me vacuné”.

“Por supuesto, que no me vacuné en el ‘vacunatorio VIP’ de Ginés González García y Alberto Fernández. No crean cualquier estupidez que publican en redes”, recalcó el conductor de ”Los ángeles de la mañana” (El Trece), Ángel de Brito, de 44 años.

El conductor Ángel de Brito también desmintió haberse vacunado.

Otros de los nombres que figuraron en la lista fueron los de Diego Brancatelli (44) y el conductor Mariano Iúdica (50) quienes también desmintieron haber recibido la vacuna.“Ni siquiera pusieron bien mi fecha de nacimiento. Lo peor es que hay gente que les cree”, señaló Brancatelli.

Mientras que el presentador de “Polémica en el bar” (América), apuntó: “Por supuesto que no me vacuné. Absolutamente falso”.