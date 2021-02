El actor Luis Brandoni, de 80 años, quien el martes pasado fue internado con coronavirus, recibió en la tarde de este lunes, el alta médica y seguirá la recuperación en su domicilio a la espera de volver al escenario.

“Continuando el plan médico previsto desde el sábado, ahora Beto tuvo su alta sanatorial y ya se encuentra en camino a su casa para completar su recuperación, con mucha ansiedad por regresar lo más pronto posible a su trabajo en el teatro”, contó el empresario Carlos Rottemberg sobre el cuadro de Brandoni.

Hasta antes de que se le detectara coronavirus, el intérprete y exdiputado nacional protagonizaba y dirigía “El acompañamiento”, junto al actor David Di Napoli, en la sala porteña Multiteatro, uno de los complejos de Rottemberg.

El actor se encuentra en la espera del resultado.

Al momento de la internación, Brandoni se expresó para todos sus seguidores y comentó su deseo por regresar a su domicilio: “Ahora estoy internado, al menos por el día de hoy y parte de mañana, pero tengo la esperanza de volver a casa mañana”.

Incluso, también habló en la oportunidad sobre los días previos al desgano por el virus: “Yo estuve haciendo teatro hasta el domingo a la noche con una inmejorable condición física. No sé qué es lo que pasó, pero pasó. No sospeché nunca porque no tenía síntomas”, explicó.