El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Mario Ledesma, presentó este jueves una lista de 47 nombres con miras al próximo Rugby Champonship, incluidos cuatro jugadores que vienen de obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

// Mirá también: Juegos Olímpicos: los Pumas7s podrán volver a Argentina luego de su reclamo

Ledesma convocó a Lucio Cinti, Ignacio Mendy, Santiago Mare y Marcos Moneta para sumarlos a gran parte del plantel que participó en la ventana internacional de julio con test matches frente a Rumania y Gales.

“Con ellos tuvimos un encuentro por Zoom temprano. Algo ya habíamos hablado antes del viaje. Los felicité por el trabajo impresionante que hicieron, le dieron un gran mensaje al rugby argentino. Se lo comunicamos hoy y estaremos muy contentos de tenerlos”, destacó Ledesma en una conferencia de prensa virtual.

En cambio, no están en la nómina ni Agustín Creevy, capitán de Los Pumas entre 2014 y 2019, ni el apertura Benjamín Urdapilleta, actualmente en el Castres francés. “A Agustín le explicamos la situación. Hoy son cuatro los hookers que queremos llevar. Eso no significa que no sea considerado” a futuro, explicó el head coach argentino.

En el caso de Urdapilleta, “se lo citó y él renunció a la gira”.

Mario Ledesma, head coach de Los Pumas. (Prensa UAR)

Patricio ‘Pato’ Fernández tampoco podrá jugar el torneo. “Estaba en la lista y se desgarró el pectoral, así que estaba muy dolido porque estaba esperando hace mucho la oportunidad y lamentablemente ayer me llamó el manager y me comunicaron la noticia”, contó Ledesma.

La posición de apertura es otro tema en el que el entrenador busca variantes. Nicolás Sánchez ha sido el titular habitual en la última etapa pero en esta ocasión citó a Joaquín Díaz Bonilla, mientras espera darles más rodaje a Domingo Miotti y a Santiago Mare.

Otra baja de peso en el equipo albiceleste será la de Juan Imhoff ya que “por razones personales renunció a la gira. Fue citado y decidió no venir. Todas las razones son entendibles”, apuntó el entrenador.

La lista de convocados

La lista de los Pumas la integran: Matías Alemanno, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Facundo Bosch, Rodrigo Bruni, Sebastián Cancelliere, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Santiago Cordero, Tomás Cubelli, Jerónimo De la Fuente, Bautista Delguy, Joaquín Díaz Bonilla. Felipe Ezcurra, Rodrigo Fernández Criado, Thomas Gallo.

También están Facundo Gigena, Francisco Gómez Kodela. Juan Martín González, Francisco Gorrissen, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Tomás Lezana, Juan Cruz Mallía, Santiago Mare, Rodrigo Martínez, Pablo Matera, Santiago Medrano, Ignacio Mendy, Domingo Miotti, Julián Montoya, Marcos Moneta, Matías Moroni, Carlos Muzzio, Matías Orlando, Joaquín Oviedo, Guido Petti, Enrique Pieretto, Ignacio Ruiz, Nicolás Sánchez, Joel Sclavi, Santiago Socino, Nahuel Tetaz Chaparro y Juan Pablo Zeiss.