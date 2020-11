Leopoldo Luque, el médico de Diego Armando Maradona se presentó en la fiscalía de San Isidro, donde va a declarar en la causa por la muerte del astro del futbol, a pesar de que no estar citado aún en la investigación por “homicidio culposo”. El neurocirujano decidió declarar “de manera espontánea”, confirmó su abogado, Julio Rivas.

La presentación del médico del exjugador se da tras los allanamientos a su casa y su clínica, en los que se secuestraron computadoras, celulares y la historia clínica de Maradona.

Este domingo, Luque se indicó que la muerte de Maradona se trató de “un evento fortuito” y que no se reprocha “nada”, además aclaró que “no hubo un error médico” que haya derivado en la muerte y que el exjugador tuvo “un ataque cardíaco”. En este marco, puntualizó que un paciente como el Diez “es lo más común del mundo que muera así”.

Leopoldo Luque el último médico de Diego Maradona. Clarín

Luque salió de su casa minutos antes de las 7 horas desde la localidad bonaerense de Adrogué y se presentará a declarar “voluntariamente”, ya que no fue imputado en la causa. No obstante en los operativos realizados le leyeron sus derechos.

“Tengo entendido que le leyeron sus derechos como imputado pero no sabemos si efectivamente fue imputado o es testigo. Ayer salió un comunicado de la fiscalía donde decía que no había imputados, pero ayer lo allanaron. No dejaron copia del acta, pero para mí está imputado porque lo allanaron”, manifestó su abogado este lunes.

Los allanamientos

Los allanamientos a Leopoldo Luque se realizaron en las primeras horas de este domingo luego de la declaración testimonial de las hijas Dalma, Gianinna y Jana, las tres hijas de Diego Maradona, quienes pidieron que se revise las medicaciones que Luque y su equipo le recetaron en los últimos meses de tratamiento en las clínicas Ipensa, de La Plata, y en la Clínica Olivos.

Este pasado domingo, la fiscalía de San Isidro que investiga la muerte de Diego Maradona ordenó el allanamiento del domicilio del médico de 39 años que atendió al exfutbolista y de su consultorio privado, quien murió el pasado miércoles 25 de noviembre.

El médico Leopoldo Luque fue imputado del delito de "homicidio culposo" - Foto: Clarín

La vivienda del médico, Leopoldo Luque, esta ubicada en la calle 30 de Septiembre, en el centro de Adrogué, partido de Almirante Brown, mientras que la clínica donde trabaja se encuentra en un edificio de Avenida del Libertador al 5990, en el barrio de Belgrano. En este último, encintaron la vereda del lugar no permitiendo el ingreso de personas, solo el personal judicial a cargo de la fiscal Laura Capra.

“Si de algo soy responsable con Diego es de amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida y de mejorársela hasta lo último. Yo hice lo imposible para eso: conseguí que pueda acceder al psicólogo, al psiquiatra… Conseguí lo que nadie podía”, declaró Luque el domingo, tras concluir los allanamientos.