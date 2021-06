Laura Novoa estuvo presente en el evento que organizó el Gobierno Nacional en el Centro Cultural Néstor Kirchner en honor a las víctimas del coronavirus.

“Muchas gracias a todos, todas y todes por ser parte de esta ceremonia”, dijo la actriz, quien leyó un discurso durante la ceremonia.

Laura Novoa en el acto del Gobierno por los 92 mil muertos por Covid-19 Captura

Al paso de las horas, las redes sociales se concentraron en un tema puntual sobre su participación: el valor del cachet que supuestamente había cobrado Novoa para participar del evento.

Algunas versiones indicaban que había recibido medio millón de pesos. Sin embargo, la actriz a través de Ángel de Brito especificó la verdadera suma.

El mensaje que compartió Ángel de Brito sobre el pago a Laura Novoa. (Foto: captura de pantalla)

“Lo que me pagaron por la conducción del evento es el 10 por ciento de lo que se está diciendo”, escribió el conductor haciendo referencia a lo dicho por Novoa.

El descargo de Laura Novoa en las redes

“Me sentí honrada por haber sido convocada para conducir el acto de homenaje a las victimas fallecidas por covid-19. Fue un acto plural desde el punto de vista político, religioso y cultural, en el que participaron las autoridades de todas las provincias y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, comenzó su posteo.

“Lamentablemente me veo en la situación de aclarar que la cifra que están diciendo que cobré por el mismo es absurda y totalmente alejada de la realidad. El pago se realiza a través de la Asociación Argentina de Actores en donde pueden constatarlo”, explicó.

La publicación de Laura Novoa sobre el pago que recibió por estar en el evento. (Foto: captura de pantalla)

“Me duele que estén diciendo cosas que no son verdad, pero sobre todo me duele que algunas personas mientan sobre cuestiones tan sensibles que deberían unirnos a todes”, concluyó la actriz, quien también aprovechó para agradecer a los trabajadores esenciales.