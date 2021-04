Fiel a su estilo, Ivana Nadal (30), hizo declaraciones en contra de las medidas para prevenir los contagios por Covid-19. Además, esta vez llamó a sus seguidores de Instagram, que son más de dos millones de personas, a hacer “una revolución”.

A través de sus historias contó que viajaría a Nueva York, lugar que adora. Sin embargo, confesó, triste, que por ese motivo, había tenido que hacerse un test.

“No es la primera vez que me lo hago pero sí es la primera vez que lloro cuando dejan invadir mi cuerpo por imposición médica, social y protocolar”, afirmó. Y agregó: “Estoy harta”.

La modelo escribió que no está de acuerdo con las medidas y aseguró: “Necesitamos valer nuestra libertad de elegir poder respirar aire puro, de creer en nosotros, de confiar en la máquina hermosa y perfecta que somos”.

En este sentido, añadió: “Quien no quiera entender este mensaje, no lo va a hacer y no lucho contra eso, ni contra nadie. Solo pido libertad”.

Pero eso no fue todo. Es que Ivana Nadal dedicó una serie de historias para referirse al tema y además, para expresar la impotencia que sentía.

Si bien hubo quienes la apoyaron, también hubo quienes le contestaron disconformes. Además, algunos seguidores pensaron que la famosa iba a viajar con síntomas de coronavirus.

Por este motivo, la modelo aclaró que no presentaba ningún síntoma y aseguró que si se sintiera mal, no viajaría.

“No necesito chequearlo con un hisopo en el cerebro”, escribió. Y agregó: “No está chequeado científicamente que el coso ese que te meten en la nariz, confirme realmente si tenés o no ese bicho”. “Es otra ganancia para este sucio sistema”, dijo convencida.

Ivana Nadal ya había tenido que hacerse un test anteriormente.

Por último, Nadal suplicó: “Basta de miedo. Basta de ser unos dominados. Hay que buscar la revolución. Es tu vida o la de ellos. Unidos”.