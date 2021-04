Ivana Nadal no se detiene. La modelo se encuentra pasando un momento hiperactivo en redes, ya sea con el continuo posteo de fotos como con sus tan polémicos y cuestionados dichos. En esta ocasión, optó por relajarse y, lejos de los extensos mensajes que acostumbra, prefirió subir una imagen con un escueto saludo.

Así, Ivana luce de espaldas, con una mano en la palmera, sin corpiño y con una microbikini color nude. La modelo eligió esta postal –de fondo se ve un bello paisaje con playa y vegetación – para dar el “buenas noches” a sus seguidores, a la vez que adelantó su saludo por Semana Santa. “Ta mañanita. Buena Semana Santa”, escribió.

A simple vista, llama la atención la poca cantidad de comentarios, considerando los registros que suele tener Nadal. Lo cierto es debido a los numerosos mensajes críticos que fue recibiendo en cuanto a su postura en relación a la pandemia y el cumplimiento de los protocolos, la chica decidió limitar los comentarios.

En topless y a pura sonrisa. (Foto: Instagram)

Por otro lado, vale mencionar que los paisajes que la conductora viene mostrando en su feed pertenecen a Costa Rica, uno de los sitios adonde la llevó el destino, cuando decidió emprender un viaje sin rumbo determinado. Así, ya estuvo también en Brasil y México.

Ivana Nadal en Costa Rica. (Foto: Instagram)

El sueño viajero no lo está cumpliendo sola, ya que Bruno Siri se convirtió en su compañero de aventuras. Días atrás, la morocha lo saludó con una publicación en el marco de sus nueve meses juntos. “Felices nueves meses, amor de mi vida. Sos el ser más dulce, cariñoso, sensible, compañero y hermoso que existe. Me hacés bien, me alimentás con tu amor todos los días. Gracias por construir esta realidad maravillosa juntos. Hoy y siempre, negito. Te amo”, expresó debajo de la foto.