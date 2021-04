Después de romper con la actriz Malena Narvay (23), el youtuber Julián Serrano (27) volvió a encontrar el amor, lejos de Buenos Aires. Se trata de Sofía Alberto, quien es de Paraná, estudia Medicina y en las últimas horas, se vio envuelta en un escándalo a través las redes sociales, tras ser acusada de vender recetas médicas.

El nuevo romance de Serrano adquirió una gran popularidad, y esto se refleja muy bien en su cuenta de Instagram, en la que la joven suma más de nueve mil seguidores.

Sofía Alberto explicó que no vende recetas. (Instagram/@sofia.alberto)

La estudiante comparte contenido a diario y, rápidamente, los fans de la nueva pareja que se formó comentan y reaccionan a cada publicación.

Sin embargo, en las últimas horas, el nombre de Sofía Alberto empezó a resonar en Twitter, y no por una buena causa. Es que según indicó un usuario de la red social identificado como @polmccarne, aparentemente, la novia de Julián Serrano vendería recetas médicas.

Un usuario de la red social denunció que Sofía Alberto vendería recetas médicas. (Twitter/@polmccarne)

Además, el usuario contó que al poco tiempo, Sofía Alberto habría modificado la descripción de su biografía en su cuenta de Instagram.

La acusación generó polémica en Twitter y, en pocos minutos, los usuarios de la red social comenzaron a debatir al respecto.

La respuesta de Sofía no se hizo esperar, y rápidamente, escribió: “Hola ¿que tal? ¡Yo no vendo recetas médicas! Estaría bueno que primero preguntes antes de publicar algo con mi nombre”.

"La gente es así", indicó Sofía Alberto. (Twitter/@@polmccarne)

Y explicó: “Por emergencia covid, para todos aquellos pacientes que no han conseguido turno con su médico de cabecera, estoy ofreciendo hacer sus recetas de “enfermedades crónicas” en Paraná de manera gratuita, acercándolas a familiares o a domicilio. Pero es más fácil difundir algo para armar quilombo que consultar al privado no cierto?. No pasa nada, la gente es así. Te mando un abrazo”.