La ex de Julián Serrano reveló los impactantes motivos de su separación y él se burló de ella en un vivo

Julián Serrano es un influencer y cantante argentino que saltó a la fama al subir videos en Youtube y ser parte de la serie Aliados de Cris Morena. El famoso tuvo una relación con Oriana Sabatini que fue seguida por todos los fanáticos de la novela, ya que se conocieron grabando ésta. Luego se separaron de una manera polémica y el público siempre lo vuelve tendencia cuando pasa algo con su ex o historias similares.

Cuando se casaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala, el influencer había publicado el mismo día una escapada romántica con su nueva novia a quien presentó en las redes sociales. En ese momento, no fue bien recibido por los fanáticos de la artista que rápidamente salieron a criticarlo por querer llamar la atención.

Chiara De Vita se mostró con Julián en la Costa Atlántica. Sin embargo, dos meses después la joven influencer anunció en sus redes sociales que terminó su relación, pero a los pocos días decidió contar en un vivo como fue su romance y todo lo que pasó con Julián.

La publicación de Julián Serrano en medio del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El cruce entre Julián Serrano y su ex en un vivo de TikTok

La joven hizo un vivo en TikTok para ocho mil personas, en donde contó: “Me dejaste diciendo que te tenías que enfocar en tu carrera, que no te interesaba estar con otras minas, que te interesaba enfocarte en vos”. Luego, Chiara manifestó que tiene todo guardado: “Tengo todo escrito lo que me dijiste. Tengo testigos de las cosas que me hiciste que son una verg*”.

“Te ensuciabas la boca diciendo que me amabas. ¡Qué falta de respeto para los que sí me aman!”, agregó la joven. Pero la sorpresa fue cuando Julián Serrano se metió en el mismo vivo y comenzó a comentarle en chiste para hacerla enojar.

La ex de Julián Serrano lo expuso en redes y él se burló

“¡Qué considerada!”, escribió el influencer a Chiara. Esto enojo a su ex que le respondió: “¿Por qué tengo que callarme yo y tener ataques de pánicos, bajar cinco kilos por semana, mientras vos seguís con tu vida? Yo pensaba resguardar la relación, nuestro vínculo, y guardarme las cosas lindas. Porque con él me reía un montón. Compartimos momentos que a mí me hacían creer que era amor, pero se ve que era solamente de mi lado”.

Luego agregó: “Porque una persona que te ama no abandona de la manera tan fea. Una persona que te ama no le manda mensaje a los dos días a una mina para subirse el ego”, afirmó.

Mientras Julián seguía comentado, Chiara se mostró más enojada y dijo: “Encima pone: ‘¿qué onda mi gente, ¿qué se cuenta?’. ¿Qué te pasa bolud*? ¿Estás desquiciado?”. Después cerró el vivo entre lágrimas por el enfrentamiento y burla con su ex.