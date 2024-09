La fulminante decisión de la China Suárez, que afectó a Cris Morena: «Me la pidió»

La China Suárez ha sido el foco de la prensa rosada en Argentina. Debido a sus historias de amor con diferentes actores, la actriz ha sido duramente criticada por algunos sectores del público.

“Es una fama que se hizo ella (...) “Creo que el primer noviecito que tuvo era actor, lo dejó por Nacho Viale (...) A él lo dejó por el novio de Eugenia Tobal, Nicolás Cabré. Trabajaba con Cabré y estaba la chica ahí en la novela, eran compañeras”, aseveró Yanina Latorre en El Observador.

Debido a estos ataques, la China Suárez realizó una entrevista con Clarín para presentar su verdadera personalidad. Durante la charla, habló sobre una decisión que habría afectado a Cris Morena.

La China Suárez marcó tendencia.

“Yo nunca me hice cargo de eso. No es que digo: Acá estoy yo... Por ahí piensan que voy por la vida con una actitud mucho más come hombres y sexy”, destacó la actriz al ser consultada sobre el estigma de la chica hegemónicamente bella.

¿Qué sucedió entre la China Suárez y Cris Morena?

La “disputa” entre las artistas fue revelada por Suárez durante su entrevista en Clarín, donde hablaba sobre cómo veía sus comienzos en la actuación con los ojos de madre.

"Linda", película con la China Suárez.

“Mi abuelo cantaba, pero siempre en casa. Cantaba ópera, cantaba en italiano y estaba en el coro de la Iglesia de chico y yo me crie con él cantando. Pero en mi familia no querían saber nada con el medio. Entonces empecé con un bolo y fui probando. Rufi tiene 11 y todavía está viendo. Yo lo tenía claro desde la edad de Amancio (que tiene cuatro años)”, expresó la China Suárez sobre la postura de su familia con la actuación.

Con ese contexto, la entrevistadora le consultó a Suárez sobre si Cris Morena le habría pedido que Rufina entrase en una de sus novelas. Ahí, reveló que sí, pero que había decidido rechazar la propuesta.

Junto a su hija Rufina y la China Suárez.

“Sí, me la pidió. Hace un par de años compartimos un fin de semana en Carmelo y me dijo: por favor la quiero a Rufina. Y fue un rotundo no”, sentenció la cantante sobre el rechazo a Cris Morena.

La decisión fue consensuada con Nicolás Cabré, su pareja en ese momento y padre de su hija. Esto, debido a que Rufina todavía está insegura de formar parte del espectáculo.

Nicolás Cabré y China Suárez, en familia y junto a su hija Rufina. (Instagram @nicolascabre80).

“De Nico, de “Rufi” y mío. Pero fue anecdótico, porque a Rufi no le interesa”, aseveró Suárez.