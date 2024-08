La picante confesión de Oriana Sabatini que se hizo viral en redes: “Me ha afectado personalmente”

Oriana Sabatini está en sus mejores años a nivel profesional y personal. En julio se casó con Paulo Dybala en Buenos Aires y lanzó su podcast “A dónde vamos cuando soñamos”.

“Pronto van a poder descubrir A dónde vamos cuando soñamos, el espacio que construí para charlar con personas increíbles sobre temas que me fascinan”, detalló la protagonista de Aliados sobre su nuevo proyecto.

Oriana Sabatini sube un nuevo episodio todos los jueves. El más reciente dio mucho de qué hablar, dado que reveló algunos datos sobre su vida sexual.

Los secretos íntimos de Oriana Sabatini

Las declaraciones de Sabatini se presentaron en el séptimo episodio de su podcast. Allí, tuvo la oportunidad de hablar con la sexóloga Cecilia Ce sobre algunas cuestiones respeto a la sexualidad y deseos.

“Si es cierto que tenemos un modelo sexual instalado a nivel social que está orientado a resultados. Y eso es una de las problemáticas en la cama. No está orientado al placer, sino a resultados, que es un orgasmo”, explicó la sexóloga en el podcast sobre el orgasmo como resultado final en un encuentro.

Durante la conversación, Oriana Sabatini aseveró ser prejuiciosa sobre las personas que no se masturbaban y confesó haber consumido pornografía desde chica.

“Me pasa, por un lado, que yo conocí la sexualidad desde muy chiquita y también me pasó que me encontré con el porno desde muy chiquita”, relató la actriz sobre sus primeras impresiones sobre la intimidad.

Para la actriz, el consumo de pornografía le afectó personalmente por las expectativas que tuvo a la hora de tener un encuentro sexual. Al consultar sobre eso, la sexóloga admitió que actualmente hay muchas personas con adicción a la pornografía.

“Yo sé que me ha afectado a mí personalmente porque te pone expectativas de lo que se tiene que hacer y lo que no”, detalló la cantante, a lo que la doctora expresó: “Hoy por hoy se habla mucho de la adicción al porno, tengo muchos pacientes con adicción al porno. Tiene un montón, impacto en el cerebro, impacto sexual”.

Finalmente, respeto a los métodos anticonceptivos, Oriana Sabatini, la actriz reconoció que dejó las pastillas porque se sentía mal emocionalmente y por la posible falta de líbido.

“Todo lo que las mujeres tomamos que nos quita el deseo sexual. Yo me enteré re tarde que los anticonceptivos era, no es que estás protegida porque bueno, es una pastilla. Estás protegida porque no tienes ganas de coger (...) Yo ya soy una persona que tiende a la depresión (...) Yo probé dejarlos porque estaba mal. Lo hice y fue como si me hubieran levantado un velo negro de la cara. No sé si fue algo mental, personal, pero realmente sentí una diferencia muy grande, fue porque me animé a probar. Pero ahora porque no me molestaría que pase lo que tenga que pasar, pero el día de mañana, si no quiero, no voy a volver a tomar anticonceptivos”, cerró la actriz.