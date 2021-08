La Selección Argentina se prepara para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Y el entrenador, Lionel Scaloni, no tendrá una tarea sencilla a la hora de armar el equipo. Es que la postura de las ligas de Inglaterra, España e Italia de no ceder futbolistas debido al coronavirus afecta de manera directa a la “Albiceleste”.

//Mirá también: Los clubes españoles acordaron no ceder a sus jugadores y la Selección Argentina sufre nueve bajas sensibles

Argentina no contará con todas sus figuras para los duelos ante Venezuela, Brasil y Bolivia. En total, perdería a 21 futbolistas debido a la medida que tomaron las ligas más importantes de Europa.

Entre los ausentes hay varias piezas importantes para Scaloni. Tales son los casos de Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, que son habituales titulares en el elenco nacional.

La Selección Argentina a perdería 21 futbolistas para las Eliminatorias. (EFE)

Para alivio del DT, hasta el momento la Ligue 1 no se mostró en contra de ceder futbolistas. Por lo que si podrán viajar Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes.

Los 21 futbolistas que perdería la Selección Argentina para las Eliminatorias

Inglaterra (4): Emiliano Martínez y Emiliano Buendía (Aston Villa), y Cristian Romero y Giovani Lo Celso (Tottenham).

Italia (8): Juan Musso (Atalanta), Nicolás Domínguez (Bologna), Nahuel Molina (Udinese), Lucas Martínez Quarta y Nicolás González (Fiorentina), Lautaro Martínez (Inter), Paulo Dybala (Juventus) y Joaquín Correa (Lazio, aunque está por cerrarse su traspaso a Inter).

España (9): Germán Pezzella y Guido Rodríguez (Betis), Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Alejandro Gómez (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Rodrigo De Paul y Ángel Correa (Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli (Villarreal).

Qué dice la FIFA sobre la medida de no ceder futbolistas

La medida adoptada por las ligas de Europa generó revuelo en el mundo del fútbol y la FIFA tomó cartas en el asunto. El presidente de la entidad, Gianni Infantino, emitió un comunicado en el instó “a todos” los involucrados a “garantizar la cesión de jugadores internacionales para los próximos” partidos de Eliminatorias.

//Mirá también: Gianni Infantino le pidió al Primer Ministro británico que los jugadores puedan viajar con sus selecciones

“La cesión de jugadores para los próximos periodos internacionales es un asunto de suma urgencia e importancia. Agradezco el apoyo y la colaboración de los diferentes grupos de interés del fútbol durante este difícil periodo”, explicó.

El comunicado completo de Gianni Infantino

“En el pasado hemos hecho frente juntos a problemas globales y en el futuro lo seguiremos haciendo. La cesión de jugadores para los próximos periodos internacionales es un asunto de suma urgencia e importancia. Agradezco el apoyo y la colaboración de los diferentes grupos de interés del fútbol durante este difícil periodo.

Me gustaría que todas las federaciones miembro, todas las ligas y todos los clubes mostraran solidaridad e hicieran lo que es tanto correcto como justo para el fútbol mundial. Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en la liga española y la liga inglesa, y consideramos que estos países también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones de todo el planeta.

En relación con la cuestión de los periodos de cuarentena que deben cumplir los jugadores que vuelvan a Inglaterra desde países de la «lista roja», he contactado por escrito con el primer ministro Boris Johnson para solicitar, en especial, que no se les prive de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, lo cual constituye uno de los mayores honores para un futbolista profesional. He sugerido que el Gobierno del Reino Unido adopte para los próximos periodos internacionales una estrategia similar a la que se aplicó en las rondas finales de la EURO 2020.

Juntos hemos mostrado solidaridad y unión en la lucha contra la COVID-19. Por tanto, ahora urjo a todo el mundo a garantizar la cesión de jugadores internacionales para los próximos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA”.