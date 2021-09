Una modelo argentina ha cautivado la atención del mundo por su increíble parecido con Emily Ratajkowski. Se trataría de Justina Pons, una joven de 27 años que es muy popular en las redes sociales.

La influencer cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram y sus publicaciones consiguen miles de “me gusta”.

“Siempre me gustó sacarme fotos, pero acá, en Argentina, no me daban mucha bola. Tengo muchos tatuajes y hago un estilo de fotos más hot de lo que es la moda hoy en día”, comentó la famosa, quien aseguró sentir preferencia por el estilo más estadounidense de las modelos.

La joven asegura que busca romper esquemas dentro del mundo del modelaje profesional y especialmente en los temas relacionados con ser mujer.

”La presión que sienten las mujeres por parte de los hombres y los medios de comunicación para adaptarse a un cierto tipo físico de delgadez, belleza y comportamiento se transforma hasta el punto de que se vuelven mutuamente”, señaló.

“Estoy cómoda con mi cuerpo y lo muestro porque me parece súper natural. Hoy en día es importante dejar de pensar así porque no coincide con el tiempo que vivimos. Es machista”, concluyó.

