El desgarrador relato de Lady Gaga en el show documental de Oprah Winfrey y el príncipe Harry, “The Me You Can’t See” ha generado todo tipo de reacciones en el mundo del entretenimiento.

La famosa cantante reveló detalles sobre la vez que fue violada por un productor musical, cuando tenía 19 años y estaba iniciando en el mundo de la música. Fruto de ese difícil momento, Lady Gaga quedó embarazada. Sin embargo, la actriz aseguró que no dará el nombre de la persona porque no quiere tener que volver a verla.

Durante años lidió con los traumas de una violación que sufrió a los 19 años, hoy se encuentra en proceso de sanación. Saul Loeb | AP

“Yo tenía 19 años y estaba trabajando en mi música y un productor me dijo ‘quítate la ropa’ y yo dije ‘no’. Me fui y me dijeron que iban a quemar toda mi música. No dejaron de preguntarme y me congelé y yo ni siquiera recuerdo. Y no diré su nombre. Entiendo este movimiento #MeToo y entiendo que mucha gente se sienta realmente cómoda con él. No quiero volver a enfrentarme a esta persona nunca más”, explicó entre lágrimas.

La cantante quiso hablar sobre las consecuencias que vivió durante años a raíz de la violación y que tuvieron que ver con su salud mental: “Tuve un brote psicótico total y durante un par de años no fui la misma chica”.

“La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de que me violaron. Me hicieron tantas resonancias magnéticas y escaneos y nunca encuentran nada, pero tu cuerpo recuerda”, contó la también actriz.

La cantante ha hablado varias veces sobre los problemas de salud mental. (Foto: AP)

“No pude sentir nada. Me disocié. Es como si tu cerebro se desconectara y no supieras por qué nadie más está en pánico, pero estás en un estado de ultra paranoia. Es realmente muy real sentir que hay una nube negra que te sigue a donde quiera que vayas, diciéndote que no vales nada y que deberías morir”, expresó.

Lady Gaga habló sobre las autolesiones

No es la primera vez que la cantante y actriz habla sobre sus problemas de salud mental. Sin embargo, en esta oportunidad, Lady Gaga reveló que una de las secuelas derivadas a todos lo que vivió tras la violación es el autolesionarse.

La cantante ya había hablado sobre la violación y algunos de las consecuencias que ha tenido que enfrentar con los años. (Foto: AFP)

La cantante ha tratado de dejar de lastimarse, pero recientemente tuvo una recaída. “La razón por la que me auto mutilé recientemente, es porque el proceso de sanación en mi salud mental ha sido una lenta mejoría. Y aunque tenga seis grandes meses, todo lo que necesito es que se detone algo una vez para sentirme mal”.