Los Juegos Olímpicos 2024: los mejores memes de la presentación de Lady Gaga

París, la conocida cuidad del amor, dio inicio a los Juegos Olímpicos 2024 este 26 de julio. En una noche lluviosa, los franceses presentaron diferentes capítulos que marcaba su esencia e historia como sede de la competición.

Así fue la ceremonia este viernes 26 de julio en París. (AP)

“Los Juegos Olímpicos comenzaron. Prepárate para Francia 2024″, destacó la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos 2024.

Ahora bien, la inauguración se organizó en diferentes categorías y con la presentación de cada delegación en embarcaciones del Río Sena. Después de la presentación de Argentina, una cantante dio de qué hablar con su presentación: Lady Gaga.

Lady Gaga, el show que se hizo viral en los Juegos Olímpicos 2024

Con un look total black, la intérprete de “Bad Romance” cantó el tema Mon truc en plume, de Zizi Jeanmaire, una canción simbólica en el music-hall francesa. Para su espectáculo, contó con diferentes bailarines que tenían plumeros rosados.

Seguidamente, tras ser la primera artista en cantar durante la celebración, Germanotta no dudó en agradecerle al Comité Olímpico por la invitación.

“Me conmueve mucho haber recibido la propuesta del Comité Olímpico de cantar una canción francesa tan singular, una canción en honor a los franceses y su increíble historia artística”, aseveró la artista de 38 años.

La presentación de Lady Gaga en los Juegos Olímpicos París 2024. (Foto: @juegosolimpicos)

Finalmente, pese a no ser una artista francesa, sentenció que siempre había sentido una conexión con las canciones francesas y su cultura. “Aunque no soy una artista francesa, siempre he sentido una conexión muy especial con los franceses y cantando en francés”, cerró la ganadora del Óscar 2019.

Los memes de la presentación de Lady Gaga en los JJ. OO. 2024

La presencia de Lady Gaga en los Juegos Olímpicos París 2024 fue celebrada por sus fanáticos. Tras ser tendencia su nombre en las redes sociales, los usuarios glorificaron el show de Lady Gaga como uno de los más destacados.

La cantante Lady Gaga con el vestuario que usó para la apertura de los Juegos Olímpicos en París.

“Qué tiempos para ser fans de Lady Gaga”, “Lady Gaga, la leyenda que eres”, “No puedes pronunciar Lady Gaga sin GAG”, destacaron algunos usuarios sobre la presentación.

Finalmente, uno de los memes más virales entre los usuarios hace alusión a uno de los animales destacados de París: los ratones. A través de las redes sociales, se filtró un video de una persona vestida de rata haciendo alusión a la felicidad de los roedores por la artista.

“Lady Gaga está en París por los juegos olímpicos* Las ratas debajo de la Torre Eiffel”, destacó un seguidor con un video.