Una deportista sube contenido erótico a OnlyFans para pagarse los Juegos Olímpicos 2024

Alexandra Ianculescu es una patinadora de velocidad que, desde 2008, entrena y reside en Calgary, Alberta, Canadá. Fue miembro del equipo nacional juvenil de patinaje de velocidad y representó al país en dos campeonatos juveniles.

La deportista dejó anonadados a sus seguidores al anunciar que se abrió una cuenta en OnlyFans para poder financiarse los Juegos Olímpicos de Francia 2024.

“¡Me está ayudando a sobrevivir, pagar el alquiler, pagar los comestibles y cubre las facturas de ciclismo y café!”, dijo la joven.

Alex Ianculescu en Instagram Foto: instagram

“Mi financiación ahora es 100% OnlyFans porque ya no tenía tiempo para vender, por ejemplo entrenamientos personales”.

Alex reveló la idea surgió de un amigo: El amigo le sugirió: “¿Por qué no tienes una cuenta de OnlyFans? Yo estaba como, en serio, ¿la gente paga por eso? Me gusta mi cuerpo, así que dije, me daré un mes y veré cómo va. ¡Y fue una locura!”

¿Cómo surgió su pasión por el deporte?

“En 2018, probé el ciclismo en pista por primera vez y me enamoré por completo, fue una combinación natural hecha en el cielo. Me enganché totalmente”.

A medida que Ianculescu se adentraba cada vez más en el mundo de las bicis, encontró un grupo: NWVG-Uplus, un prestigioso equipo amateur holandés, con sede en Groningen, que está invitado a las carreras de la UCI.

Si la joven llegara a los Juegos Olímpicos de París, se uniría los exclusivos atletas de élite que han competido en las versiones de invierno y verano de los juegos.