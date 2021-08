Este jueves continúan los repudios a la decisión de Irán de nombrar a Ahmad Vahidi —uno de los presuntos autores intelectuales del atentado a la AMIA— como ministro del Interior. Ahora, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) sumó su voz.

Lo hizo en palabras de su presidente, Jorge Knoblovits, quien expresó: “Vamos a tener otro terrorista dando vueltas por el mundo”.

Ahmad Vahidi, acusado por el atentado a la AMIA y nuevo ministro de Interior de Irán AP

Vahidi es buscado por la Justicia argentina por su vinculación con uno de los crímenes más atroces de la historia del país.

“La consecuencia no deseada de esto es que va a tener inmunidad diplomática y va a circular por el mundo como ya pasó hace algunos años cuando estuvo sin inmunidad por Bolivia, Venezuela y no sabemos por qué otros países”, alertó Knoblovits.

Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA Foto: Clarín

Insistió en que podrá “moverse libremente” a pesar de que sobre él rige una alerta roja de Interpol. “Ahora sí va a poder circular y perpetrar otros atentados terroristas por el mundo porque no nos olvidemos de que no fueron seis personas iraníes las que perpetraron (en referencia al atentado a la AMIA) sino un Estado al que pertenecían seis funcionarios que están imputados. No es un tema menor”, advirtió Knoblovits en diálogo con AM 1110.

Condena oficial

El miércoles, la Cancillería argentina manifestó su “más enérgica condena” a la designación de Vahidi. Para el país, este nombramiento “constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)”.

El comunicado completo

“La Argentina expresa una vez más su más enérgica condena a la nominación de Ahmad Vahidi a un puesto ministerial en Irán.

La República Argentina manifiesta que la nueva nominación de Ahmad Vahidi a ocupar un cargo en el gobierno iraní, en este caso como Ministro del Interior, constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Tal como fuera manifestado en el mes de agosto de 2009, cuando Vahidi fue nominado a ocupar el cargo de Ministro de Defensa, su nominación para ocupar un cargo ministerial en Irán ha sido recibida con grave preocupación y merece la más enérgica condena del Gobierno de nuestro país.

Vahidi es reclamado por la Justicia argentina por haber tenido una participación clave en la toma de decisión y en la planificación del atentado cometido el 18 de julio de 1994 en el edificio de la AMIA y sobre él pesa una orden de captura internacional de INTERPOL.

El Gobierno argentino exige una vez más al Gobierno de la República Islámica de Irán a cooperar de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes”.