El quiebre en los futbolistas de Colón luego de golear a Racing fue signifivativo. Se llevaron el primer título de su historia con la conquista de la Copa de la Liga Profesional y así lo dejaron en claro con sus palabras. Para Leonardo Burían fue “un golpe de autoridad”.

El arquero del “Sabalero” fue quien dejó las frases más destacadas sobre el pensamiento grupal de Santa Fe.

“Siento una alegría inmensa por lo que significa lograr un título en este fútbol tan competitivo, una institución que todavía no tenía una estrellita. Habíamos tenido la posibilidad de jugar una final de Sudamericana, no se nos dio. Pero creo que el equipo demostró una superioridad total en el partido anterior, ahora en la final, y con trabajo y sacrificio creo que somos los justos ganadores”, dijo Burián.

La superioridad que mostró Colón y que mencionó Burián fue clara y dominante. Fue el justo merecedor del título y lo celebró con el pueblo “sabalero”.

“Colón es el mejor porque fuimos regulares durante todo el torneo. Sí, con altibajos, pero creo que dimos un golpe en la mesa en el partido anterior ante Independiente, y hoy lo dejamos claro”, confesó el arquero.

Por último, marcó una diferencia sobre los equipos grandes que llegaron al cuadro final de la Copa de la Liga.

“Veníamos a ser la Cenicienta de la fiesta, pero dimos un golpe de autoridad y lo merecemos. Con menos presupuesto, con menos jugadores de jerarquía, pero fuimos los mejores. Todo este esfuerzo y sacrificio, de no ver a mis hijos, a mis padres, a mi esposa, hoy se valora mucho. Se lo dedico a ellos”, sentenció.

Las palabras de Luis Miguel Rodríguez

El crack de Colón, el “Pulga”, fue uno de los protagonistas más buscados. Fiel a su estilo, dibujó su parecer sobre la conquista de su equipo.

“Yo esperé muchos años. Perdí la final con Atlético Tucumán de Copa Argentina ante River. Perdí la final con Independiente del Valle. No podía esperar más. Salí campeón en el ascenso, ascendí, pero nunca salí campeón en primera división. Le agradezco al cuerpo técnico que me preparó para esto”, dijo Rodríguez.

“Que la gente de Colón disfrute mucho porque esperaron 116 años para esto. Hoy pudimos ponerle una estrella a este escudo. No sé qué le tienen que hacer este plantel. En 2019 nos tendrían que haber hecho un mural y no lo hicieron. ¿Y este año? A este plantel le tienen que hacer un mural. No sé dónde, si la entrada de la ciudad o en el puente colgante. 116 años para festejar un campeonato”, declaró el “10″ del equipo.

Por último, dejó su sello cuando le preguntaron por los beneficios económicos que le genera el título al plantel.

“Muchos pueden decir ‘tienen premio por salir campeón’, pero no hay plata que valga para esto: la gloria no se compra. Hay que festejarlo de esa forma, no hay plata para comprar esta felicidad”, cerró el “Pulga”.