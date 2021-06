Al inaugurar este miércoles el XXIV Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), cuyo lema en esta oportunidad es “Hacia un capitalismo más humano”, el papa Francisco envió un mensaje a los dirigentes de la Argentina al advertir que “es muy difícil construir sin confianza social”.

En este sentido, el Sumo Pontífice remarcó que “la construcción de una comunidad justa económicamente, socialmente, para todos” es una tarea que debe involucrar a “todos: los sindicalistas y empresarios, trabajadores y dirigentes”.

“Es muy difícil construir sin confianza social”, planteó el Papa en el video que grabó para participar del evento.

Además, dijo que “en una sociedad donde hay un margen de pobreza muy grande, uno se tiene que preguntar cómo va la economía, si es justa, si es social o simplemente busca intereses personales”.

El mensaje completo del Papa en el encuentro de ACDE

Queridos hermanos y hermanas, tengo aquí el programa del encuentro. No puedo dejar de lado la alegría que tuve tiempo atrás al firmar la virtud heroica de Enrique Shaw, le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar.

La mirada cristiana de la economía y de la sociedad, que es distinta a la mirada pagana o ideológica. Es cristiana y nace del mensaje de Jesús, de las bienaventuranzas de Mateo XXV, de ahí nace la mirada.

Y la construcción de una comunidad justa económicamente y socialmente para todos, la tienen que hacer todos, sindicalistas y empresarios, trabajadores y dirigentes.

Debemos ir por el camino de la economía social. Seamos realistas: la economía, últimamente, en los últimos decenios engendró las finanzas y las finanzas tienen el riesgo de terminar como la cadena de San Antonio, que creemos que hay mucho y al final no hay nada. Una inflación de negocios mediáticos, estoy simplificando, es mucho más compleja la cosa.

Volver a la economía de lo concreto, no perder lo concreto. Lo concreto es la producción, el trabajo de todos, que no haya falta de trabajo, las familias, la patria, la sociedad. Lo concreto.

En una sociedad donde haya un margen de pobreza muy grande uno se tiene que preguntar cómo va la economía, si es justa, si es social, o simplemente busca intereses personales. La economía es social.

Y para generar empleo es importante el poder de las PyMEs porque de abajo viene la creatividad, siempre. Por lo tanto, ir hacia el bien común con el gesto de crear empleo es un desafío. El de ustedes es un desafío a la creatividad, crear empleo en el momento de la pandemia.

Invertir en el bien común no es contar la plata en los paraísos fiscales. Invertir, la inversión es dar vida, es crear, es creativa, saber invertir no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando está rabioso. Todos sabemos lo que se dice en el campo cuando la vaca no da la leche: qué le habrá pasado a la vaca, por qué está enojada, que esconde la leche. Cuando escondemos es porque algo está funcionando mal.

Claridad, transparencia y producción. Invertir. E ir creando la confianza social. Es muy difícil construir sin confianza social. A veces esos grandes acuerdos de grandes empresas, grandes inversores, o grande gente, están todos alrededor de la mesa, después de horas hacen el acuerdo, lo firman y, en el momento en el que están brindando por el acuerdo este que este que está del lado de la mesa con aquel que está allá se unen por debajo de la mesa. No, con confianza, y nunca traicionar la confianza.

Les deseo que este encuentro sirva para todo eso. Que Dios los bendiga, la virgen los cuide, sean creativos, sean audaces, y por favor, también recen por mí. Gracias.

