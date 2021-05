El periodista Jorge Lanata se encuentra en Estados Unidos realizando una producción de documentales para el conglomerado de medios para Disney. Desde allí, brindó una entrevista al programa de Mariana Fabbiani, donde contó que se vacunó contra el coronavirus.

“¿Y vos te vacunaste Jorge?”, le preguntó Fabbiani durante la entrevista, a lo que Lanata respondió con un: ironía: “No, me voy a vacunar en Argentina y voy a esperar seis años a que me den la segunda dosis”, dijo en una clara crítica al proceso de vacunación en la Argentina.

“Escuché que el ex presidente Mauricio Macri se vacunó en la farmacia”, le replicó la conductora, a lo que Lanata explicó: “Ya sé. Sí, sí, sí, me vacuné”.

Mientras relataba detalles sobre su nuevo proyecto fue que dio más detalles: “Te cuento una cosa divertida, entretelones, cuando llegamos acá la empresa nos pide una semana de cuarentena antes de grabar y en el rodaje tenemos un covid controller, todo el mundo esta laburando con mascarilla y barbijo y te toman la temperatura”, detalló.

“En el medio del laburo hice eso (vacunarse) porque es lo que había que hacer”, reveló y contó cómo se vive la pandemia en Estados Unidos: “Acá están sin barbijo y no infringen ninguna ley, no hay restricciones, en la calle el 90 por ciento de la gente no usa barbijo y hay mucha gente vacunada”.