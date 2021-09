Un nuevo video revolucionó TikTok de la mano de Joaco Carrera y La Queen, y todo comenzó con la curiosidad de una usuaria que pidió pruebas de un beso que protagonizaron.

En las imágenes, que el streamer subió a su cuenta de TikTok se los puede observar sentados frente a la cámara. En un momento le pregunta: “¿Me das un beso?”, a lo que La Queen responde “Sí, obvio, papi”. Acto seguido se los puede dar un beso durante varios segundos.

La Queen es un personaje que saltó a la fama a partir de Walter, un joven tímido buscando encontrarle un nuevo giro a la música por las calles de Fuerte Apache. Finalmente el maquillaje llegó para quedarse y darle lugar a La Queen, la primer cantante Drag Queen en Argentina.

En una entrevista con Vía País contó tiempo atrás cómo fue el impacto de todo este nuevo mundo de la fama en su día a día: “Sigo siendo la misma persona, pero me pasaron un millón de cosas en solo un año. Es una carrera que recién empieza. A mi me dijeron que nunca iba a poder hacer nada, que no iba a trabajar de lo que me gusta, nada. Toda mi vida deseé hacer música”, dijo en un vivo en Instagram con este medio.