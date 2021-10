Este viernes Axel Kicillof anunció viajes de egresados gratis para 220 mil estudiantes de la provincia de Buenos Aires. El gobernador anunció una serie de batería de medidas ligadas a la reactivación del turismo y la cultura. A raíz de esto, muchos criticaron la medida, y este sábado el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, afirmó que se trata de “una estrategia política que es válida”.

En una entrevista con CNN Radio, el funcionario dijo: “La discusión es qué se invierte y cómo los chicos terminan dos años que fueron tremendos. Me parece que es una estrategia política que es válida”.

“Los verbos son acciones, pensamientos y sentimientos. Si nosotros cambiamos los verbos, cambiamos lo que hacemos. El verbo no es regalar, es garantizar algo que tienen algunos y que los demás no”, aseguró el ministro asumido recientemente.

Perczyk insistió en que no se trata de un regalo: “No se está regalando. Hay una posibilidad de tener una experiencia de finalización de la escuela, que no es el viaje de egresados que yo hice a algún lugar, donde hacíamos lo que en general se describe que hacíamos. Hay una experiencia educativa de finalizar un ciclo”, enfatizó el funcionario.

“Hay otras jurisdicciones, que tiene otro color político, que organizan campamentos y los chicos se van de viaje y tienen otras experiencias”, dijo el ministro y explicó: “Esto no es una novedad en la Argentina. Llama la atención porque queremos que llame la atención, pero me parece que tiene que ser parte de la discusión educativa”.

A su vez dijo: “Otras provincias financian en este mismo momento campamentos, viajes también. El gobernador tomó la decisión de comunicarlo, pero es parte de la política educativa que los chicos finalicen su ciclo. No tengo claro qué es lo que cuesta”.

Los chicos que dejaron la escuela

Sobre la deserción de los alumnos también habló el ministro. “Una consecuencia que para mí es tremenda, muy dolorosa, es la de los chicos y las chicas que se desvincularon de la escuela. Aquellos que se desvincularon absolutamente y los que lo hicieron de manera intermitente”, sostuvo el funcionario.

“Para el Estado, la sociedad y para el gobierno es algo que no podemos sostener y tenemos que ir a buscarlos y resolverlo”, dijo Perczyk.

“También tenemos que trabajar para la presencialidad plena, son cuestiones de rutina y hábito, pero también son inversiones del Estado para mejorar las escuelas, ventilarlas, mejorar sanitarios, la accesibilidad”, declaró el ministro.