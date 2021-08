Lionel Messi organizó una cena a modo de despedida en su casa de Casteldelfels, con invitados de lujo. Más allá de la presencia de jugadores del Barcelona o el Kun Agüero, también estuvieron presentes los streamers Ibai y Coscu.

//Mirá también: El PSG espera que Messi esté en París este domingo, según la prensa francesa

“Cena tranqui hoy”, ironizó el streamer español en sus historias de Instagram mientras enfocaba al platense. “El mejor viaje de mi vida”, le contestó Martín Pérez Di Salvo, uno de los animadores argentinos más famosos en Twitch.

Ambos fueron a la casa de Lionel Messi junto al Kun Agüero y su hermano, algo quizás inesperado para todos. El caster de videojuegos español escribió en Twitter mientras estaba en el domicilio de la Pulga: “Oye dejadme cenar tranquilo por favor”.

Coscu, por su parte, se mostró muy emocionado en sus redes tras el cónclave en casa de Messi. “El mejor día de mi vida”, escribió al pie de la publicación que subió junto a la Pulga.

//Mirá también: La emoción de Antonela y los hijos de Messi, en primera fila durante la conferencia

En el video de las historias bromearon sin nombrar a Messi, aludiendo que se juntaron a festejar que el streamer platense se iba de España. Coscu hizo lo propio pero con una supuesta partida de Ibai.

El viejo incidente entre Ibai y Messi

Ibai tuiteó desde la casa de Lionel Messi una foto de ambos: “Hoy si nos hemos dado la mano”. La repercusión fue inmediata y ya lleva casi medio millón de me me gusta y más de 25 mil retuits.

Pero esta frase no se soltó al azar. Ambos se cruzaron en un evento de la marca que esponsoriza al argentino. Allí, el streamer chocó con el puño mientras que la Pulga quería darle la mano. Aquel incidente le fue recordado a Ibai por todos sus fanáticos a lo largo del 2020.

Ibai y Messi. (Instagram/@ibaillanos)

Algunos consideraron el saludo como “frío” y el streamer se lamentaba cada vez que alguien volvía a recordárselo. Durante una de sus transmisiones en 2020, el Kun Agüero le mostró un audio de la Pulga, cargándolo por el episodio: “Kun, te estoy mirando que estás ahí con Ibai, decile que está todo bien, que no pasa nada. Me dejó pagando, me dejó re mal adelante de todos, pero no pasa nada”.

Finalmente hubo apretón de manos, foto y tema resuelto para ambos. Ibai es fanático del mejor jugador de la historia del Barcelona.