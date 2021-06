Luego de las idas y vueltas en torno a la organización de la Copa América 2021, la Conmebol ratificó su realización en Brasil al publicar este miércoles por la noche el fixture completo de partidos del torneo de selecciones más añejo del mundo.

Así las cosas, el seleccionado argentino debutará el próximo lunes 14 de junio ante Chile en el estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro, de acuerdo con la programación comunicada en las últimas horas por la Conmebol.

La Conmebol publicó el fixture de partido de la Copa América 2021 que finalmente se disputará en Brasil. Copa America | Twitter

El encuentro entre argentinos y chilenos, que iba a ser el inaugural cuando el certamen sería organizado en Argentina, fue desplazado por el que jugarán el domingo 13 el local Brasil, nuevo anfitrión del certamen, con Venezuela, en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia.

El Grupo A está integrado por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, mientras que el B lo componen el local Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

El segundo compromiso de Argentina será el viernes 18 ante Uruguay, en Brasilia, mientras que el tercero lo afrontará nuevamente en el Mané Garrincha frente a Paraguay, el lunes 21.

Tras tener fecha libre el jueves 24, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cerrará la fase inicial el lunes 28 frente a Bolivia, en Cuiabá.

A Ricardo Gareca le parece “injusto” que la Copa América se dispute nuevamente en Brasil

Disconforme con la realización de la Copa América en Brasil por segunda edición consecutiva, Ricardo Gareca, entrenador del seleccionado de Perú, manifestó su malestar y apuntó contra la Conmebol.

“No me parece justo que se repita una Copa América en Brasil”, declaró Gareca este miércoles en una rueda de prensa.

No obstante, el “Tigre” ahora piensa solamente en los compromisos por Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022, en las que Perú recibe a Colombia este jueves y luego, el siguiente martes, visitará a Ecuador.

“Ahora estamos enfocados en las Eliminatorias y no quiero que nada nos desvíe de eso. Lo miro muy superficialmente. Eso no me aparta de las fechas de las Eliminatorias”, aseguró el experimentado DT.

Con información de Télam.