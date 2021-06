La Copa América no se jugará ni en Argentina ni en Colombia. Finalmente, la Conmebol anunció este lunes que su sede será Brasil, uno de los países más complicados por la pandemia del coronavirus. En ese sentido, José Luis Chilavert, fiel crítico del organismo sudamericano y de su presidente Alejandro Domínguez, se mostró en desacuerdo de la decisión una vez más.

“Es hora que los jugadores de los seleccionados se hagan respetar y que no los traten como esclavos, hay que revelarse (sic) ante estos corruptos que no les importa la vida de todos ustedes, unidos venceremos a la corrupción que impera en el fútbol sudamericano”, lanzó el ex arquero de Vélez y la selección de Paraguay.

Luego, en declaraciones con TN, Chilavert continuó con su opinión: “Yo les pido a todos los seleccionados de Sudamérica una rebelión porque nadie se preocupa por ellos. Si alguno se contagia con el Covid, ¿quién se hace cargo? Cuestan millones de dólares y los clubes donde juegan pagan salarios altísimos para que sus jugadores estén bien. Manejaban la posibilidad de llevar la Copa América a Estados Unidos. Y no la iban a llevan nunca a ese país porque tienen miedo de ir presos. El Caso FIFAGate continúa”

El tuit de José Luis Chilavert. Twitter/@JoseLChilavert_

“Van a caer (los dirigentes)... Van a caer... Yo tengo muchísimas diferencias con (Alejandro) Domínguez, que es manejado por Marco Polo del Nero, que está buscado por la Justicia americana, pero no puede salir de Brasil. Domínguez es un ser nefasto que está matando al fútbol de Sudamérica. He luchado solo contra este sistema perverso y corrupto por defender los derechos de los jugadores de fútbol y de los los clubes sudamericanos. Y el tiempo me dio la razón”, añadió.

Y luego celebró las palabras de Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes se mostraron sorprendidos de que se juegue la copa. “Que, hoy, Luis Suárez o (Edinson) Cavani levanten su voz me parece perfecto y los aplaudo. Ellos son los artífices del fútbol, la gente no paga por ver a los dirigentes que quieren utilizarlos como los payasos del circo”, aseguró.

Así, continuó con su perspectiva: “El fondo de la cuestión también es que el dinero ya los recibieron de los sponsors y estos exigen jugar sí o sí. A ellos tampoco les interesa la vida de los futbolistas. Y el fútbol depende de los futbolistas. Nadie los consulta y no usan el sentido común, como hizo Argentina rechazando la organización de la Copa por la gran cantidad de personas contagiadas y fallecidas por el Covid 19”.

En 2019, Bolsorano levantó la Copa América junto al plantel de Brasil. AP

Chilavert pasó por varios medios. Por caso, en Radio Rivadavia, habló de la necesidad de postergar la actual edición de la copa. “Es lamentable, deberían haber cancelado definitivamente la Copa América, por lo menos por este año, para ver cómo evoluciona la pandemia en el mundo”, propuso.

Acto seguido, se refirió a la situación crítica de Brasil y embistió al presidente de la Conmebol: “Brasil es el país con mayor número de contagios de coronavirus. ¡Está llenos de contagiados! Queda demostrado una vez más que a Alejandro Domínguez y a la ‘Corrupbol’ no les importa la salud de los futbolistas. Pareciera que son una bolsa de papas que se compran en el mercado”.

Kun Agüero, Luis Suárez y Edinson Cavani, en contra de la Copa América.

Esa rebelión que pide Chilavert se vio en las declaraciones de Sergio Agüero, Suárez y Cavani. Los primeros fueron los uruguayos, antes de que se conociera que la Copa América se mudará a Brasil.

El delantero de Manchester United dijo: “Los jugadores no tenemos ni voz ni voto, no tenemos peso en ciertas cosas. Hoy somos los que tenemos que ir a poner la cara para tratar de darle una alegría a la gente que está encerrada. Hay un montón de actividades que no están funcionando y ahí estamos nosotros”.

Y agregó: “A veces hay que poner por delante muchas otras cosas que son importantes también. No hay que olvidarse que esto es una pandemia y todo es una cadena. Comienza con pequeñas cosas y termina en cosas graves. Ese es mi pensamiento. Igualmente acá estoy para ponerle el pecho, como estamos haciendo todos los futbolistas”.

Agüero llegó a Argentina y dijo que la Copa América "no se puede jugar" en Brasil. (Foto: Prensa AFA). AFA

Luego, más sintético, el campeón con Atlético Madrid opinó: “Estamos en una situación difícil a nivel mundial, llama la atención que se juegue, es la realidad”.

Por su parte, esta mañana Agüero fue firme con sus palabras: “Si Brasil está complicado, entonces no se puede jugar. Los jugadores queremos jugar la Copa América pero hay que buscar un buen lugar para jugarla”.