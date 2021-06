La Selección Argentina se prepara para el partido frente a Chile por lo que será la primera fecha de las dos que tienen las Eliminatorias antes de la Copa América que se disputará en Brasil. Así, Lionel Scaloni despejó las dudas y confirmó el equipo titular ante el conjunto chileno.

“El equipo está definido. Vamos a jugar con (Emiliano) Martínez, (Juan) Foyth, (Cristian) Romero, (Lucas) Martínez Quarta, (Nicolás) Tagliafico, (Leandro) Paredes, (Lucas) Ocampos, (Rodrigo) De Paul, (Lionel) Messi, (Ángel) Di María y Lautaro Martínez”, anunció el entrenador en una conferencia de prensa. El partido será este jueves a las 21 en el Estadio Único de Santiago del Estero.

En las últimas horas, sorprendió que Scaloni había optado en los entrenamientos por utilizar a Emiliano Martínez en el arco y no a Franco Armani, el habitual titular. En ese sentido, explicó, en parte, el por qué de esa decisión: “En principio debo recalcar que Armani y Montiel no podrán viajar ya que su PCR continúa dando positivo. Lamento que no puedan viajar con sus compañeros, esperamos hasta último momento”.

Lionel Scaloni en los entrenamientos de la Selección. Twitter/@Argentina.

También dio las razones del por qué jugará Cristian Romero -debutará- desde el arranque: “Nos decidimos por lo que vemos en los entrenamientos. En el caso de Cristian Romero, ha hecho una temporada muy buena. Es el momento de que juegue y demuestre. Lógicamente es su primer partido, pero tiene toda nuestra confianza”.

“Desde que estamos acá hemos visto el debut de muchos chicos. Hay que tomarlo naturalmente, lo tienen que disfrutar y sacarse el peso. Tienen que salir a la cancha sabiendo que hay infinidad de cosas más importantes que un partido de fútbol”, agregó.

¿Cómo notó al grupo en estos entrenamientos? “Estamos bien, confiados. Hemos podido entrenar, aunque no tuvimos a todos los jugadores disponibles. Creo que llegamos con una idea clara, sabiendo lo que tenemos que hacer”, explicó.

Y sobre Messi, aseveró: “A Messi lo veo como siempre: alegre, divertido, cómodo en la Selección. Lo único que deseamos es que sea feliz jugando al fútbol”.

Lionel Messi junto a Ángel Di María, dos titulares frente a Chile. (AFA) (AFA)

En cuanto al planteo contra Chile, el entreandor de la Selección dijo que lo harán “como afrontamos todos” y que su idea “siempre es ser protagonistas”. Así, destacó al rival de turno: “Enfrente habrá un rival de categoría, hay que tomar los cuidados necesarios”.

Lionel Scaloni habló sobre la Copa América

Después de bajar a Colombia y a Argentina para la organización de la Copa América, la Conmebol anunció que la nueva sede para el certamen será Brasil, uno de los países más complicados por la pandemia del coronavirus.

Así, Scaloni dijo sobre la competencia: “Acerca de la Copa América, está todo dicho. Nosotros vamos a ir a jugar, a intentar que el torneo sea el mejor posible. Aún hay muchas incógnitas”.

“El tema de la pandemia no es nuevo, estamos inmersos en esto. Sinceramente es difícil llevar adelante el día a día, pero estamos todos los equipos en las mismas condiciones. Hay que convivir con esto, siempre con responsabilidad”, comentó.