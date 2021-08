Este miércoles, Gustavo Cerati hubiera cumplido 62 años y, a modo de homenaje, se conoció un material inédito que enloqueció a sus fans. Se trata del video de la canción “No te creo”, que se encuentra en el disco Siempre es hoy, publicado en 2002.

//Mirá también: A seis años de la muerte de Gustavo Cerati, su familia publicó un manuscrito inédito

La producción en cuestión se grabó en 2004, y fue una idea del realizador audiovisual Nicolás Bernaudo. En el video aparecen la banda que lo acompañaba por ese entonces y que estaba conformada por Fernando Nalé en bajo, Leandro Fresco y Flavio Etcheto en teclados, y Pedro Moscuzza en batería.

El objetivo fue contar con material exclusivo para proyectar en la pantalla del escenario, durante la gira “Canciones elegidas”. “No te creo” estuvo dirigido por Diego Panich y Lemon, y 17 años después, se pudo conocer el resultado.

El camino de Siempre es hoy

Cerati calificó como “largas sesiones psicodélicas” a aquellas zapadas con su banda que dieron origen a este disco. Luego de eso, el músico preparó los primeros demos, y más tarde los trabajó con nuevas ideas y arreglos.

Coincidente con las convulsiones mundiales por el atentado a las Torres Gemelas, en los Estados Unidos, y luego la crisis local de diciembre de 2001, el proyecto quedó a un costado. Finalmente, el ex Soda Stereo se enfocó en los 11 Episodios Sinfónicos y en la banda de sonido para la película “+ Bien”. Recién concluidos estos, volvió a Siempre es hoy.

“En este caso hubo circunstancias anexas con proyectos que aparecieron y dividieron en dos en un tiempo de casi un año y medio. Primero grabé unos demos junto a los músicos. Después, ya de forma personal personal, hice algunas ediciones a todo el material, sumando algunas ideas”, comentó Cerati a TN en aquella oportunidad. Y agregó: “Hubo un segundo momento, después de la post la grabación de los 11 Episodios Sinfónicos y la música de + Bien, donde hicimos la grabación propiamente dicha. Luego vino la mezcla y un filtro donde elegí 17 canciones”.

//Mirá también: Cómo fue el último show de Gustavo Cerati

“Supongo que tengo un espacio limitado de situaciones que me pueden llegar a interesar. Hay cosas que no me explico muy bien por qué me disparan la necesidad de hacer una canción”, dijo sobre el aspecto creativo del disco, para el cual compuso cerca de 40 canciones. “Tiene que ver con lo personal, pero a veces son cosas que vienen externamente que no tienen nada que ver, como una frase de una película, de un libro, o que me dice un amigo. Simplemente el estar en una gimnasia permanente de hacer música, que es lo que hago todo el tiempo”.