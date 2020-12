Nuevo cruce en el “Cantando”. Esta vez las protagonistas son las cantantes Gladys “La Bomba Tucumana” y Karina “La Princesita”, quienes no se guardaron nada y terminaron generando un momento de tensión en la pista del certamen.

Todo comenzó cuando la jurado del concurso trató de dar su devolución con un pequeño preámbulo: “Necesito aclarar antes de la devolución que yo a Gladys le tengo mucho cariño. No puedo decir te quiero porque no nos conocemos. Pero en la devolución anterior yo le puse un siete, lo cual es una buena nota, y Gladys estando en la pista me dijo que era feo lo que yo hacía”.

“Lo que necesito que sepa es que yo no mezclo las cosas y trato de ser lo más justa dentro de las limitaciones que tengo dentro de mis conocimientos, porque tampoco soy una experta. Pero dentro de lo que puedo ser lo más justa posible”, continuó Karina, quien fue interrumpida por Gladys: “Primero quería preguntarte, ¿de dónde sacás eso? Yo no sé, decime qué tomás para que yo tome lo mismo, porque la verdad no me acuerdo ni lo que hice hace media hora en el camarín con mi coach”.

Karina le contestó: “Hace cinco minutos me dijiste ' sé buena’. No es un ida y vuelta, es un ida de mi parte para aclarar”. Sin embargo, la respuesta de Gladys fue más contundente: “Te admiro un montón, pienso que creciste. Tus primeros discos eran más o menos, y después ahora pienso que sos una gran cantante, y eso se hace con estudio. Y te merecés ese lugar”.

“Yo no quiero aprender música porque ya estoy de vuelta. La primera vez me mandó al otorrinolaringólogo, pero está todo bien. Yo igual te quiero muchísimo. Yo estoy de vuelta, yo soy de los años 90 y vos sos una chiquita de ahora, ¿entendés mi amor?”, aseguró “La Bomba Tucumana”.

Luego de uno que otro cruce más entre las dos famosas, Karina realizó su devolución. Pero las cosas no fueron hasta ahí, Gladys volvió a despacharse contra la jurado detrás de cámara: “El vaso se rebalsó. En algún momento me tengo que defender de algo. Nunca digo nada. Jamás decimos nada. Ella me trajo cosas que no sé de qué me estaba hablando”.