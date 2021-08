El comunicado de la Premier League donde no permiten a los jugadores ir a “países rojos” causó revuelo en la FIFA, que presiona para que los jugadores puedan estar con sus selecciones de cara a las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

//Mirá también: Cuándo es el sorteo de la Champions League y dónde verlo en vivo

En el caso de Conmebol, hay una triple fecha por delante debido a la suspensión que se dio meses atrás debido a la pandemia. Y la traba que impusieron tanto las ligas de Inglaterra como de España, significan grandes ausencias en las distintas selecciones.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lanzó un comunicado donde afirma haberse comunicado con Boris Johnson, Primer Ministro del Reino Unido. Afirma que le pidió que se arme un corredor sanitario para que los jugadores viajen a competir con sus selecciones.

Emiliano Martínez no puede viajar por la restricción de la Premier League. (AP)

Aún no hubo respuesta, pero en caso de que sea afirmativa, la Premier League levantaría la medida que impide los viajes a “países rojos”. El presidente de la entidad madre del fútbol mundial pidió que se use “una estrategia similar a la que se aplicó en las rondas finales de la EURO 2020″.

La Selección Argentina, por el momento, no podrá contar con Emiliano Martínez (Aston Villa), el zaguero Cristian Romero (Tottenham) y los mediocampistas Giovani Lo Celso (Tottenham) y Emiliano Buendía (Aston Villa).

//Mirá también: Juegos Paralímpicos: la historia del segundo hombre más alto del mundo que juega al vóley sentado en Irán

El comunicado de Gianni Infantino

En el pasado hemos hecho frente juntos a problemas globales y en el futuro lo seguiremos haciendo. La cesión de jugadores para los próximos periodos internacionales es un asunto de suma urgencia e importancia. Agradezco el apoyo y la colaboración de los diferentes grupos de interés del fútbol durante este difícil periodo.

Me gustaría que todas las federaciones miembro, todas las ligas y todos los clubes mostraran solidaridad e hicieran lo que es tanto correcto como justo para el fútbol mundial. Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en la liga española y la liga inglesa, y consideramos que estos países también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones de todo el planeta.

En relación con la cuestión de los periodos de cuarentena que deben cumplir los jugadores que vuelvan a Inglaterra desde países de la «lista roja», he contactado por escrito con el primer ministro Boris Johnson para solicitar, en especial, que no se les prive de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, lo cual constituye uno de los mayores honores para un futbolista profesional. He sugerido que el Gobierno del Reino Unido adopte para los próximos periodos internacionales una estrategia similar a la que se aplicó en las rondas finales de la EURO 2020.

Juntos hemos mostrado solidaridad y unión en la lucha contra la COVID-19. Por tanto, ahora urjo a todo el mundo a garantizar la cesión de jugadores internacionales para los próximos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA.