Gerard Piqué, como un emblema del Barcelona, habló luego de la dura derrota ante Atlético de Madrid y mostró cómo se siente el equipo. “Podríamos haber jugado tres horas y no meteríamos un gol”, dijo.

El defensor se presentó para una breve entrevista post partido y en pocas palabras demostró la realidad del equipo.

“Fuimos a buscarles, fuimos valiente y nos metieron dos goles con muy poco. Podemos jugar tres horas y no meteríamos un gol, la cosa está muy mal pero no queda más que trabajar, descansar y volver con más fuerzas”, confesó.

Los síntomas de fin de ciclo son cada vez mayores en Barcelona. “Está complicado, estamos sufriendo”, sumó Piqué.

“No es un problema único, la gente lo sabe, un ciego lo ve. Nos recuperaremos de esto, son tiempos difíciles, no lo hemos vivido antes. El ambiente en el vestuario es bueno, nos llevamos bien, hay ganas de dar la vuelta a la situación y no nos podemos meter en lo que dice el presidente, todo el ruido entre él y el técnico no nos puede afectar”, aclaró para intentar alivianar la situación.