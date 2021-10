Luis Suárez le anotó por primera vez al Barcelona desde su llegada al Atlético de Madrid: puso el 2-0 parcial y agrandó la diferencia de realidades entre ambos equipos. Ronald Koeman se llevó parte del festejo.

El uruguayo definió tras una contra letal que encontró al Barça muy mal parado. En su festejo, expresó su pedido de disculpas para los hinchas culés.

El conjunto del “Cholo” Simeone comenzó ganando con un tanto de Thomas Lemar a los 23 minutos de la primera mitad. Suárez firmó el 2-0 sobre el cierre de los primeros 45 minutos.

El festejo de Luis Suárez contra Ronald Koeman

El goleador, luego de disculparse con los hinchas catalanes y abrazarse con sus compañeros, realizó un gesto poco usual en él.

El festejo de Luis Suárez contra Ronald Koeman. (AFP)

Suárez emuló un teléfono con su mano y el recuerdo fue inevitable. “Cuando el Barça me dijo que no contaba conmigo fue duro, no me lo esperaba, fueron momentos muy difíciles por las formas. Me llamó Koeman y me dijo que no contaba conmigo”, había contado el charrúa.

Rodrigo De Paul, protagonista del festejo de Suárez

El volante de la Selección Argentina fue el primer compañero “colchonero” en llegar al festejo medido del uruguayo.

El pedido de disculpas de Luis Suárez y el festejo eufórico de Rodrigo De Paul. (AFP)

Se subió encima suyo y, ante su euforia, le dedicó unas palabras al oído.

Ronald Koeman, al límite

El DT del Barça sigue en la cuerda floja por sus inestables resultados post Lionel Messi. Los medios españoles anunciaron que el club le busca un reemplazante y que Marcelo Gallardo sería una opción.

“Ronald Koeman merece un margen de confianza hoy. Por supuesto que no será su último partido porque seguirá siendo entrenador del Barcelona”, dijo Joan Laporta antes del duelo con el Atleti.

El holandés tiene contrato con Barcelona hasta junio de 2022.