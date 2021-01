La cocinera Felicitas Pizarro se convirtió nuevamente en mamá este domingo, con la llegada de Indalecio, su segundo hijo junto a Santiago Solernó. Ya son papás de Ramón.

La cocinera compartió la noticia en su cuenta de Instagram, y su pareja también lo celebró, con sendas fotos de Indalecio recién nacido junto a su mamá en el hospital.

“Y un 17/1/2021 nos encontramos del otro lado de la piel. Gracias @santisolerno por hacerme mamá una vez más. ¡Te amo! Inda, sos y serás nuestro regalo del cielo a un año de tu partida Tatata”, escribóFelicitas en Instagram

Se refiere al fallecimiento de su abuelo Juan Carlos Saravia, miembro de Los Chalchaleros, que falleció el 17 de enero del año pasado.

Cuando se despidió de El Gran Premio de la Cocina, Felicitas escribió: “Lo que me cuesta dejar @gpcocina me hace dar cuenta lo que adoro mi trabajo y a toda la gente que forma parte de este programa mágico. Después de casi nueve meses me toca irme como dije, para hacer el trabajo más lindo del mundo que es el de ser MAMÁ”.

Solernó, por su parte, también dedicó unas palabras a su nuevo hijo: “Finalmente llegó el día. ¡Bienvenido Indalecio! @felipizarro de nuevo me hiciste la persona más feliz del mundo”, compartió en Instagram.

Después de las publicaciones, la felicitaciones y saludos de sus allegados plagaron sus publicaciones. Juan Marconi, Jimena Monteverde (que reemplaza a Felicitas en el programa), Carina Zampini, Dolli Irigoyen y Ximena Saenz fueron algunos de los que se hicieron presentes virtualmente para acompañarlos.