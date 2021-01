En la primera edición de MasterChef Celebrity (Telefe), pese a no haber llegado a la final, Federico Bal la rompió con más de un plato. Su paso por el concurso fue muy aclamado, ya sea por sus fabulosas creaciones donde mostró que tiene más dotes además de los artísticos, hasta los picantes comentarios al jurado donde demostró su fuerte personalidad.

Se ganó al público gracias a su simpatía y ocurrencias y ahora va por más. La producción lo volvió a convocar para la segunda edición, pero esta vez con un rol diferente. El actor no tendrá que lidiar de nuevo con el exigente jurado ya que esta vez se encargará puramente de hacer lo que mejor le sale: entretener. Según el periodista Pampito, el actor será el nuevo host digital del back del ciclo culinario y reemplazará a Flor Vigna.

El actor captará los momentos más significativos del detrás de escena que protagonizarán los famosos que jugarán a ser cocineros. Por ahora, están confirmados Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa, Candela Vetrano, Gaston Dalmau, Flavia Palmiero, Juanse, Cae, la Chepi, Fernando Carlos, Daniel Araoz, María O´Donnell, Mariano Dalla Libera, Andrea Rincón y Sol Pérez.

Recordemos que Federico Bal también es parte de la obra “Mentiras inteligentes” y vive un gran momento profesional, a pesar de que el mundo del espectáculo esté prácticamente frenado. Si bien al principio corrió el rumor de que querían desplazarlo tras asistir a una fiesta clandestina, fue un malentendido.

Fede Bal en un ensayo de "Mentiras inteligentes" Instagram/@balfederico

El actor salió a desmentir los rumores que lo desvinculaban de la obra que ya protagonizó el verano anterior en Mar Del Plata junto a Nora Cárpena, Arnaldo André y Micaela Vázquez. “Nadie me sacó de la obra, no me reemplazan, todo sigue igual”, fue su respuesta.