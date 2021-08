El holandés Max Verstappen (Red Bull) se anotó este domingo un bochornoso Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula 1, que, tras varias interrupciones con bandera roja, se disputó a sólo dos vueltas -en lugar de a las 44 previstas-, por detrás del coche de seguridad, valorándose sólo la mitad de los puntos.

Resguardando la seguridad de los pilotos, los comisarios deportivos demoraron no obstante cuatro horas en resolver la prueba, que constantemente se vio amenazada por una intensa lluvia.

En lugar de 25, Verstappen sumó 12 puntos y medio al ganar por delante de los ingleses George Russell (Williams, que se llevó nueve unidades) y Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo, que fue tercero y sigue como líder de la tabla, después de sumar siete puntos y medio: con 202,5, tres puntos más que Verstappen.

“Indudablemente, la pole de ayer sábado fue muy importante para que este resultado fuera posible. Siento mucho que no hayamos podido correr. Sobre todo, lo siento por los espectadores, que han estado esperando horas y encima bajo la lluvia aquí en el circuito”, dijo Verstappen, en una ceremonia de podio que fue prácticamente una actuación.

Hamilton, por su parte, también expresó su descontento y se excusó: “Perdón a los espectadores. No ha sido culpa nuestra; nos complicó el clima”. Similar fue también la declaración de Russell, quien no obstante se mostró muy contento por haber terminado segundo. “Las buenas clasificaciones no siempre terminan en buenos resultados de carrera. Aquí, se dio. No de la forma que hubiese querido pero se dio. Lamento mucho que el público la haya pasado mal y sin poder ver una verdadera carrera”, dijo.

La carrera más corta de la historia

El Gran Premio de Bélgica de 2021 pasó a ser la carrera más corta de la historia. Con anterioridad, había sido el Gran Premio de Australia de 1991, en Adelaida, donde las lluvias torrenciales impidieron que se dieran las 88 vueltas previstas. Se dieron 16 y se validaron 14, en una prueba que se anotó el brasileño Ayrton Senna, por delante del inglés Nigel Mansell y del austriaco Gerhard Berger.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Holanda, el fin de semana venidero.