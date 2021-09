A tres días para las PASO, Facundo Manes no se baja de su pedido de un debate con Diego Santilli para que sea transmitido por televisión.

//Mirá también: Facundo Manes volvió a calentar la interna de Juntos por el Cambio: “Diego Santilli no le gana al kirchnerismo en noviembre”

Facundo Manes en sus discursos de cara a las PASO. Clarín

El precandidato radical volvió a pedirle a su rival en la interna del bloque político Juntos, un debate de propuestas de cara a las elecciones PASO del próximo domingo 12 de septiembre.

“Yo quiero debatir, quise debatir, estoy dispuesto a debatir esta tarde...”, este fue el pedido del neurocientífico, durante el cierre de su campaña en el club El Porvenir, en Quilmes.

“Créanme que insistí en debatir con Diego Santilli todos los días de esta campaña, era el momento de intercambiar ideas”, dijo en diálogo con radio Continental. “No quiero que la gente vote maquinarias políticas, quiero que vote ideas”.

Chicana para Santilli

Manes también aprovechó la oportunidad para chicanear a su rival en la interna, Santilli. Cuando le consultaron acerca de las cosas que lo diferencian con el ex vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, respondió: “Muchas cosas, primero que yo nací en la provincia de Buenos Aires, crecí en la provincia de Buenos Aires y siento la provincia de Buenos Aires”.

“No quiero la experiencia de un Congreso que no trabaja lo suficiente”

Cuando Manes fue consultado por su falta de experiencia en el mundo de la política, supo replicar: “Yo no quiero la experiencia de un Congreso que no trabaja lo suficiente en un país pobre, en crisis; no quiero la experiencia de los que saben gestionar y han llevado un país potencialmente rico a esta decadencia. No quiero la experiencia de los que no pueden manejar la inflación hace años o de los que han saqueado al país”.

En ese sentido, también apuntó contra el kirchnerismo: “El gobierno kirchnerista atrasa. Van a gobernar 16 de los últimos 20 años y cada vez estamos peor”.

Manes volvió a insistirle a Diego Santilli para poder debatir. Prensa Dar el Paso | Facundo Manes, de campaña en Azul

“Podemos ver reflejado el futuro de un país kirchnerista en Santa Cruz, Formosa y Venezuela. A ese modelo hay que ganarle y la mejor opción somos nosotros, porque nos está apoyando mucha gente que nunca votó a Cambiemos o que estaba defraudada”, explicó Manes.

Y además agregó: “Hay un sistema que no quiere que nada cambie en la Argentina. Mientras muchos nos empobrecemos, hay una élite que le va bien”.

El precandidato radical cerró su campaña en la provincia de Buenos Aires, apoyado por los gobernadores radicales de Corrientes, Gustavo Valdés y de Jujuy, Gerardo Morales.

También estuvieron con él el senador Martín Lousteau y el dirigente radical, Ernesto Sáenz.