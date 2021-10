Horacio Pagani volvió a brotarse de furia en vivo. Se cruzó con Juan Pablo Marrón y no lo pudieron controlar. “Sos un sinvergüenza”, le dijo.

Marrón comentó la cifra de muertes que tuvo Argentina por coronavirus y Pagani comenzó a subir su temperatura. “Pareciera que sos de Salud Pública”, tiró Horacio en la pantalla de TyC Sports.

Su colega no se quedó callado. “No me subestimes, no tenés idea lo que leo”, apuró.

Pagani acusó a su compañero de haber dicho que no existe la variante Delta. “Es una barbaridad, estás inventando algo. Es un nivel de locura total”, agregó Marrón.

“¿Qué me dijiste? La re p... madre. Sos un sinvergüenza. Me dijiste en la Argentina no hay Delta, hijo de p...”, explotó el cronista.

Gastón Recondo tuvo que intervenir para controlar y calmar la furia de Pagani que, luego de una pausa, se disculpó con el panelista y los televidentes.