Luego de que el presidente Alberto Fernández anuncie el aumento de la tarjeta Alimentar, Emilio Pérsico, líder del movimiento Evita, grabó un video en el que critica el gasto social del Gobierno.

Al día siguiente de que los funcionarios se reúnan en un zoom para conmemorar el aniversario número 102 del nacimiento de Eva Perón, el también secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo cuestionó las políticas sociales del presidente.

En un video distribuido por dirigentes cercanos, como el secretario general del Evita, Gildo Onorato, Pérsico atacó, entre otros temas, a la tarjeta Alimentar. Según anunció Fernández en una reunión de la Mesa contra el Hambre, aumentará a $6000 para madres con un hijo, $9000 con dos y $12000 con tres o más.

Medidas. El Presidente y parte de su gabinete anunciaron un refuerza en la Tarjeta Alimentar. (Presidencia) Télam

“El gasto es ayuda directa. La tarjeta Alimentar, nos incluye como consumidores, pero eso no es inclusión social, la única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación, porque se la come la inflación. La tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana”, arremetió Pérsico en el video.

La propuesta del secretario es invertir el dinero que se dedica a la tarjeta Alimentar en el programa Potenciar Trabajo, administrado por él. Hay 870 mil beneficiarios del salario social complementario, cuyo número es la mitad del salario mínimo vital y móvil. Así, se podría generar trabajo y construir 260 mil viviendas anuales u obra pública.

“El Estado como último empleador tiene que garantizar trabajo. La otra tarea tiene que ver con que hay cuatro millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que casi no reciben ninguna ayuda del Estado”, agregó.