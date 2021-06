Sobre la presencia de público en el estadio Metropolitano de Barranquilla: “Respecto al público mucho no tengo para decir. Tomarán las medidas necesarias, pero no deja de ser extraño porque se está viviendo un momento sanitario complicado. Esperemos que se tomen las medidas por la salud de los que van a la cancha y todos los que estamos ahí”.

Sobre el los resultados positivos en los PCR de Franco Armani: “Lo de Franco a mí me molesta y bastante. Sabemos que no tiene posibilidades de contagiar a nadie, incluso ha jugado con su equipo varios días atrás y hoy no podemos contar con él. La verdad es que es una situación difícil para él, porque quiere estar con el grupo”, expresó el entrenador ante los medios. “Lo peor para un futbolista es no poder acompañar a sus compañeros y eso es lo que nos está molestando. No sabemos cuándo estará apto para jugar. Es un problema porque tener a un jugador sin saber cuándo va a estar disponible es difícil y a él en la cabeza no le hace bien. Esperamos que se pueda resolver cuanto antes porque necesitamos que esté en el grupo”.