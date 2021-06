Novak Djokovic estuvo al límite del fracaso y volvió gigante. En los octavos de final de Roland Garros se midió ante el italiano Lorenzo Musetti y luego de estar 0-2 en sets, avanzó cuartos perdiendo solo un game.

Musetti se llevó los primeros dos sets por un doble 7-6 y encendió las alarmas del Abierto de Francia. Además de las emociones encontradas para el italiano, comenzó el arrastre del cansancio.

Djokovic se mostró en su mejor nivel, aprovechando las debilidades de su rival. Terminó dando vuelta el encuentro y firmó un 6-7, 6-7, 6-1, 6-0 y 4-0.

El italiano de 19 años que estaba disputando su primer Grand Slam no pudo terminar el partido y se retiró por lesión. “Me gusta jugar contra chicos jóvenes porque, aunque estén por delante, me siento físicamente en forma, sé cómo abordarlos”, dijo Nole.

El número 1 del mundo confesó que “la experiencia es el mejor profesor” para situaciones como las que vivió para poder revertir su resultado.

“Jugaba en una situación de tensión, con muchos errores no forzados, no me estaba sintiendo bien”, avisó Djokovic, quien avanzó a cuartos.

